Jégverést hozott a zivatarzóna – Frissítve

Frissítve – 19:35

Több száz méteren keresztül fák dőltek az úttestre Mezőfalva és Hantos között. A Mezőfalvi Önkéntes Tűzoltók jelenleg is vágják a gallyakat. Világos puszta magasságában már elhárították a legnagyobb akadályt. Most folytatják Hantos felé is. A helyszíni információk szerint 1-2 óráig tartanak az elhárítási munkák. A szakaszon teljes útzár van érvényben. Kerülni Kislók fele lehet.

Vasárnap délután Rácalmást is elérte az országon áthaladó zivatarzóna, amely jégesőt is hozott magával. A településen több fát is kicsavart az erős széllel érkező vihar, több utcában még jelenleg sincs áramszolgáltatás. A dunaújvárosi tűzoltóság emberi, valamint az E.On szakemberei jelenleg is dolgoznak a viharkárok felszámolásán, a keletkezett hibák elhárításán.