Játékos foglalkozás a kicsiknek a könyvtárban

A magyar népmesék és Grimm-mesék egyaránt terítékre kerültek a színes délelőttök során. Társasozni, kirakózni, memóriakártyázni is lehetett.

A perkátai József Attila Nagyközségi Könyvtár szervezésében 2020 júliusában mesefoglalkozásokat tartottak a Győry-kastélyban. A délelőtti foglalkozásokon többféle mesét dolgoztak fel a résztvevő gyerekek Lászlóné Szabó Edit könyvtárvezető és diákmunkás segítőivel. Bábszínházat szerveztek, ahol a magyar népmeséket mutatták be, valamint papírszínházi előadásra is lehetőség volt, ahol a Grimm-mesék világába kalauzolták el a résztvevőket.

Az elhangzott és feldolgozott történetek mellé más programpontokkal is készültek a szervezők: több játékot is biztosítottak a gyerekek számára, társasjátékot, kirakót, memóriakártyát. Volt olyan mese, amely után rejtvényt fejtettek a kisiskolások. – A kreatív munkáik során színezőket festettek, és könyvjelzőket készítettek a játéknyomda segítségével – számolt be Lászlóné Szabó Edit a foglalkozásokról. – Kisebb kiállításokat is berendeztünk a meseszobában. Törpe-, béka-, kutya- és mackógyűjteménnyel leptük meg a gyerekeket.

A meséken kívül a szervezők a résztvevőket, harapnivalóval is várták, amelyet a „VELED az ifjúságért” Kulturális és Hagyományőrző Egyesület ajánlott fel a foglalkozásokra. Július utolsó hetén nem csak az iskolások számára tárult ki a mesék világa, óvodáscsoportok is érkeztek a délelőttökre. A gyerekek érdeklődve hallgatták a tanulságos történeteket, előadásokat, amelyekkel készültek számukra. A mesefoglalkozások júliussal nem érnek véget, augusztusban a Baba-Mama Klub tagjait látják majd vendégül.