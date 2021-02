Járványhelyzetben is stabilan működik az adóhivatal

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal célja a szabályos adózás támogatása és nem a bírságolás – hangsúlyozta 2020-ról szóló évértékelőjében a NAV vezetője. Az ellenőrzések jelentős része támogató jellegű, a klasszikus adóvizsgálatok aránya hét százalékra csökkent. A NAV munkatársai a digitalizált információs rendszerekben ma már azt is látják, hogy melyik adózóhoz milyen eljárást kell rendelniük – mondta Sors László.

A NAV évértékelő értekezletét a pénzügyminiszter videóüzenete nyitotta. Varga Mihály úgy fogalmazott: 2020 márciusa Magyarországon is a gazdasági növekedés szinte példátlanul hosszú időszakát törte meg. Az adatok azt mutatják, hogy a gazdasági visszaesés nagyobb, gyorsabb és pusztítóbb az 1929-es nagy gazdasági világválságban tapasztaltaknál. Ami akkor három év alatt következett be – tőzsdei zuhanás, hitelpiacok befagyása, elbocsájtások, gyárleállások – most néhány hét alatt végbement. A magyar gazdaság számára ez azt jelenti, hogy a tavalyi évre 5-6 százalék közötti visszaeséssel kell számolnunk. A kormány gazdaságpolitikai elvei azonban most sem vesztették érvényüket. Továbbra is a munkahelyteremtés, a gazdasági fejlődés, a családok támogatása áll a középpontban – mondta a pénzügyminiszter.

Sors László, a NAV vezetője egyebek mellett arról beszélt, hogy a fennállásának tizedik évében járó adó- és vámhivatal nemzetközi viszonylatban is jelentős digitális fejlesztései – a gépek közötti kommunikáció, a mesterséges intelligencia alkalmazása – az állampolgárok és a vállalkozások adózásának egyszerűsítését szolgálják. Szerepük egyrészt az, hogy megkönnyítsék az évi mintegy 25 millió adózói bevallás és kötelező adatszolgáltatás folyamatát, másrészt valós idejű információkkal szolgáljanak a gazdasági eseményekről. Ugyanakkor ezek az eszközök garantálják az állam és a tisztességes vállalkozások kárára működő, súlyos gazdasági bűncselekményeket elkövető bűnszervezetek kiiktatását is.

A vállalkozások digitalizálásában is felhajtó erőként működő hivatali megoldások a járványhelyzetben is biztosítják a NAV stabil működését, ami az állami bevételek garanciája. 2020-ban az ügyfélszolgálati kapcsolatokban az elektronikus csatornák domináltak, 33 százalékkal csökkent a személyes ügyintézés és csaknem 80 százalékkal többen hívták telefonon a hivatal munkatársait, mint az előző évben.

A kormányzati adókönnyítések végrehajtásán túl, az átmeneti szabályokhoz alkalmazkodott hivatal, jelentős adatvagyona alapján szektorokra bontva képes mérni és bemutatni a gazdasági szereplők járványhelyzeti reakcióit, a bajba jutott vállalkozások nehézségeit is. A NAV által kezelt bevételekből – ami az államháztartás adó jellegű bevételeinek 94 százalékát teszi ki – pontosan látszik, hogy az áfából, a járulékokból és a szociális hozzájárulási adóból a vártnál kevesebb bevétel származott az elmúlt évben.

A gazdasági visszaesés és az adókönnyítések ellenére tavaly mintegy 2 százalékkal több volt a NAV bevétele, mint 2019-ben. Ebben a hivatal teljesítményén túl komoly szerepe volt az adópolitikának és a gazdaság szereplőinek is. 2020-ban 15 ezer 813 milliárd forint folyt be az adó- és vámhivatalhoz, ami mintegy 94 százaléka a kormány által még a járványhelyzet előtt tervezett bevételnek. 2021-ben 17 ezer milliárd forint beszedése a cél – mondta évértékelőjében Sors László, a NAV vezetője.