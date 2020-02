Jakab a DK elnökével nem közösködik

Véget ért a Jobbik háromnapos, kihelyezett frakcióülése Rácalmáson, amelynek eseményeiről Jakab Péter, a párt elnöke és frakcióvezetője egy sajtótájékoztató keretében számolt be pénteken, a Jobbik dunaújvárosi irodájában.

A pártelnök elmondta, hogy a frakcióülésen prioritást élvezett a közelgő időközi választás. Ennek értelmében a párt soron kívül minden szakmai és jogi segítséget megad a választáson induló jelöltjének, Kálló Gergelynek, mondván, ha megválasztják, minél hamarabb tudjon válaszokat adni az itt élők problémáira. Mint mondta: a frakcióülést alapvetően határozta meg az is, hogy emberközpontú pártként szeretnének funkcionálni a jövőben. Ennek jegyében nem zárt ajtók mögött tárgyaltak, hanem képviselőik kimentek az utcára, és megszólították az embereket, jártak a választókerület összes településén. Az itt tapasztaltak alapján az elkövetkezőkben a párt a béremelés, az adócsökkentés és a multikra kiterjesztett még nagyobb arányú közteherviselés kérdésének megoldását szorgalmazza majd a parlamentben.

Kitért arra is, hogy a Jobbik napirendre fogja vetetni a differenciált nyugdíj és a férfiak 40 éves munkaviszony utáni nyugdíjazásának kérdését is. Hangsúlyosan képviselnék a korkedvezményes nyugdíj bevezetését is a nehéz fizikai munkát végzők számára, amilyenből sok van itt helyben, a vasműben is. A déli országhatárnál megjelent migránsok kapcsán azt mondta, hogy a Jobbiknak az asztalra kell csapnia, és a határőrség visszaállítását kell szorgalmaznia a kormánynál. Arról nem ejtett szót, hogy ezen törekvését miképpen fogja keresztülvinni a kormánypártok kétharmados parlamenti többségével szemben. Az ellenzéki együttműködés kapcsán kiemelte, hogy bizonyos ügyek mentén szorosan együtt kell működnie az ellenzéknek, de már most el kell kezdeni leverni azokat a cölöpöket, amelyek kijelölik a 2022 utáni időszak sarokpontjait. Szót kapott Kálló Gergely is, aki megköszönte a többi ellenzéki párt támogatását.

Jakab Péter Jobbik-elnök gyakorlatilag elképzelhetetlennek tartotta az együttműködést az ellenzék soraiban Gyurcsány Ferenccel, a Demokratikus Koalíció (DK) elnökével az ATV szerda reggeli műsorában, arcul csapva ezzel azokat a választókat, akik a DK szimpatizánsaiként beálltak a jobbikos jelöltek mögé is az önkormányzati választásokon, amelyre különösen jó példa Dunaújváros esete is. Újságírói kérdésre, amely ezt a témát feszegette, Jakab Péter azt válaszolta, itt sikerült megalkotni azt a receptet, amely minden ellenzéki szavazó ínyére lehet. Ezt pedig a 2022-es választásokra is követendő példaként aposztrofálta. Mint ismeretes, a Jobbik a kommunista utódpártok, az MSZP és a DK „lebontására” jött létre, épp ezért Janus-arcú az a magatartás, amit a hatalom megszerzése és megtartása érdekében a Jobbik Dunaújvárosban képvisel, ahol az őszi önkormányzati választást követően épp a DK és az MSZP szavazóinak köszönhetően állíthatott polgármestert.

Vezető képünk archív.