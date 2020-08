Iváncsán minden pályázati lehetőséget kihasználnak

Számos fejlesztés várható és zajlik jelenleg is a településen, amelyek esetenként Iváncsa határán is túlmutatnak. Az elmúlt két hónapban egy pályázat keretein belül 185 millió forint forrás érkezett három terület fejlesztésére.

Az M6-os autópálya melletti ipari parkhoz kapcsolódóan, az annak megközelítését szolgáló önkormányzati út teljes felújítása már el is kezdődött a napokban – nyilatkozta a feol.hu részére Molnár Tibor polgármester.

– A 60 milliós támogatásból 1 kilométeres útszakasz újulhat meg. A teljes szakasz új aszfaltburkolatot kap, megtörténik az útpadkák renoválása, az árkok rendbetétele, így biztosítva lesz a megfelelő vízelvezetés is. A Kilencedi út egyrészt a településünk egyik bevezető útja, a lakossági igényeken kívül ipari létesítményeket is kiszolgál. A hozzánk beruházó cégek számára nagyon fontos a megfelelő infrastruktúra, ezért is volt kiemelten fontos ennek a pályázatnak a mielőbbi megvalósítása.

Most is nagy gondot fordítottunk a kiválasztásnál arra, hogy a lehető legjobb árajánlat mellett, komoly útépítési referenciákkal is rendelkezzen a kivitelező, hiszen a nagy igénybevétel mellett is évtizedekre építjük az utat. A munkaterület átadását meg­előző egyeztetések során azt kértem, hogy a forgalom mindvégig folyamatos legyen a Kilencedi úton. A kivitelező biztosított minket arról, hogy a mintegy egy hónapig tartó munkálatokat a lehető legkevesebb fennakadást okozva végzik majd, az átmenő forgalomnak minimális várakozási idővel kell számolnia.

Hasonlóan fontos beruházásnak nevezte a bölcsőde kialakítására (64 millió forint) és az Arany János utca csapadékelvezetésre (60 millió forint) elnyert sikeres pályázatukat.

– Régóta dédelgetett álmunk valósulhat meg a bölcsőde épületének felújításával, amellyel a családok munkába állását tudjuk segíteni. Az a cél, hogy a bölcsőde két nyolcfős csoporttal mielőbb megkezdje a működését, mivel az előzetes igényfelmérésünkből kiderült, hogy igen nagy szükség van az intézményre. A tervek elkészültek, a támogatói okiratok aláírása után megkezdődik a közbeszerzés. A másik sikeres tenderünk pedig a település központjában fennálló csapadékelvezetési problémát oldja meg, tudniillik a hirtelen lezúduló eső évek óta több házat veszélyeztet.

Molnár Tibor polgármester hangsúlyozta, hogy a pályázati források nélkül Iváncsa nem tartana ott, ahol tart. Mint mondta, Iváncsa az élő bizonyíték arra, hogy tudatos építkezéssel, takarékos gazdálkodással, illetve kiegészülve a különböző pályázati lehetőségek kihasználásával, óriási fejlődést lehet elérni.