Itt van az ősz

Visszavonhatatlanul beköszöntött az ősz. Reggelente a fázósabbak már sapkát húznak, és állig be is gombolkoznak. Az otthonokban – ahol megtehetik – a fűtést is bekapcsolták. Sokszor visszasírjuk a nyári kora esti hangulatot, amikor már nem volt ugyan az a gatyaro….tó meleg, de még a rövidnadrág volt a járatos viselet. A mostani estéknek is megvan a maguk hangulata. Hamarabb behúzódunk „kuckóinkba”, ugyanúgy „felszisszentünk” egy, esetleg két sört, és belevetjük magunkat a foci BL nagyszerű élményébe vagy a házimunka embert próbáló, viszontagságos küzdelmébe. Persze, ha lehet választani, én az előbbire tennék.

Vezető képünk illusztráció.