Itt a szúnyoginvázió, három új faj Ázsiából

Tegnap este kémiai gyérítés volt Dunaújvárosban

Itt a szúnyoginvázió! Egyre többet kellemetlenkednek ezek a vérszívók, tönkretehetik a nyarunkat, az estéinket, az éjszakáinkat egyaránt. Mire számíthatunk szúnyogtéren az idén, erre kértünk választ Kőszegi Dániel egészségügyi gázmestertől, a Magyar Szúnyogirtók Országos Szövetségének elnökétől.

Ezt a kérdést egyébként egy hónappal ezelőtt már feltettük neki, akkor az alábbiakat válaszolta: „A Duna mentén most nem számítunk szúnyoginvázióra, de ez az időjárás függvényében néhány nap alatt megváltozhat. Egy esetleges áradás után az árterekben biológiai gyérítésre lesz szükség, hogy a lárvák ne tudjanak kifejlődni. Ugyanis vannak olyan fajok, amelyeknek akár tíz kilométer is lehet naponta a repülési távolságuk.”

– Most itt van az invázió – kezdte beszélgetésünket Kőszegi Dániel. – Áradt a Duna, árterek keletkeztek, sok volt az eső, sok helyen összegyűltek az esővizek, ez kedvez a szúnyogszaporulatnak, jó táptalaj. Most csak az a kérdés, mekkora lesz az invázió? Sajnos megjelent három új faj Ázsiából, amelyeknek nem kellene itt lenniük, szívósak, a telet is átvészelik. Új betegségeket terjesztenek. A településeknek össze kellene fogniuk, mert csak így lehet eredményesen védekezni a szúnyogok ellen. A szúnyogot csak a Jóisten tudja kiirtani, mi csak gyéríthetjük, de akár tizedére is lehet csökkenteni a szúnyogállományt, és ekkor már nem okoz sok kellemetlenséget. Sajnos még mindig nem készült elég szúnyogtenyészőhely-térkép a környéken, ezért jelenleg csak kémiai gyérítést tudunk alkalmazni, biológiait nem. Dunaújváros az idén beszállt a térképkészítési folyamatokba, de az csak jövőre lesz kész.

Kőszegi Dániel felhívta arra is figyelmet, hogy a házi védekezés nagyon fontos, nagyban csökkentheti a szúnyogok számát.

Ennek lényege: a házunk körül és udvarunkban felgyűlő vizeket szüntessük meg, ne hagyjunk teret a szúnyogok szaporodásának! Ha közterületen látunk olyan vízgyűjtő helyet, amely alkalmas a szúnyoglárvák fejlődéséhez, jelentsük be azt a Mosquito Alert mobilapplikáció segítségével!

– A szúnyogkeltető helyek feltérképezése ennek az ingyenes applikációnak a segítségével pofonegyszerűvé vált. A GPS segítségével lokalizált tenyészőhelyeket a későbbiekben lárvairtó szerrel kezelni tudjuk, hogy onnét már ne tudjanak kikelni a vérszívók. A lakosság néhány kattintással nagyon sokat tehet a szúnyogok ellen, de persze azért szükséges a lárvairtás megrendelése az adott település önkormányzata részéről is. A szúnyogmentes nyári estékért egy kicsit nekünk is tennünk kellene. A szúnyogoknak nagyon jó a szaglásuk, nemcsak minket éreznek meg, hanem a vizet is, ezért is fontos, hogy a vízgyűjtő edényeket letakarjuk szúnyoghálóval, hogy a házunk környékén ne legyenek tócsák, pangó vizek – hangsúlyozta a gázmester.

Dunaújvárosban tegnap este volt kémiai gyérítés, két gép járta a várost. Kőszegi Dániel elmondta ezzel kapcsolatban, hogy a kémiai gyérítés elavult módszer, mert más hasznos rovarokat is elpusztít, ezért értesítik ilyenkor a méhészeket, hogy zárják be a méheket. A csütörtöki gyérítés után valamelyest javulni fog a helyzet a városban, de a szakember ismét felhívta arra a figyelmet, hogy a településeknek régiós szinten össze kell fogniuk, mert anélkül nem lehet biológiai gyérítést végezni.