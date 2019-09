Mindig nagy izgalommal vártam az iskolakezdést. Először alanyi jogon, hiszen magam is ott kezdtem, ahol a maiak koptatják a padokat. Bármennyire is meglepő a kedves olvasó számára, de nyolc évig zenei általánosban szocializálódtam, majd matek szakirányú gimibe jártam négy esztendőn át. Aztán később gyermekeink is ezt az utat járták be. Eközben rájöttem, hogy később szülőként miért is megy olyan jól a matek. Hát kérem, így több év távlatából visszatekintve még kétszer vettem át a középiskolás matek és fizika tananyagát két gyermekünk után szabadon. Ismétlés a tudás anyja, mondhatják, és milyen igazuk van!

Vezető képünk illusztráció.