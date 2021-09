Ismét kincses kert a szigeten

A Dunai Kincses Kert termelői piac és kézművesvásár szombaton ismét „működésbe” lépett. Remek őszi, de talán inkább nyári időben találhattak egymásra a vásározók és vásárlók, vagy az éppen csak nézelődők.

Szilágyi Irén, a vásár egyik főszervezője elmondta, ezúttal „csak” negyvenöt árus volt – nyolcvan a csúcsuk –, amit elsősorban annak tudnak be, hogy az ország minden táján elkezdődtek a szüreti fesztiválok, és sokan oda települnek ki. Viszont azt is hozzátette, hogy az árusok rendkívül elégedettek voltak, azt mondták, ilyen jó forgalmat még egyszer sem csináltak.

A szokásos népszerű standok, mint például a faszenes erdélyi kürtős kalács, a különböző mézesek, sajtosok, füstölt portékát árulók most is jelen voltak, de több újdonságot is felfedezhettünk.

Például most volt először a vásárban „libás”, aki remek, libából készült termékekkel lepte meg a közönséget. Korábban ecetárust sem üdvözölhettünk a vásárban, most igen. Nagy látogatottságnak örvendett a salátákhoz kiválóan illő eperecet. A Dunai Kincses Kertben szombaton a levendula-készítmények is feltűntek, igazi különlegességnek számított a levendula-limonádé.

Eddig savanyúságokkal sem találkozhattunk a kincses kertben, ezúttal abból is volt bőven, nagyon széles választékban, rendkívül ízléses kiszerelésben.

Több helyen vásárolhattunk cserépedényeket mindenféle kivitelben, méretben. (Csak megjegyzés: cserépedényben lehet a legremekebb ételeket elkészíteni.) Folytatás októberben ugyancsak a Szalki-szigeten.