Ipari baleset Földváron: közel harmincan kerültek kórházba mérgezés miatt

Üzemi baleset miatt klórgáz szabadult fel a dunaföldvári bioetanol-üzem egyik szabadtéri tartályából pénteken reggel. Huszonnyolc embert kellett kórházba szállítani az eset kapcsán. A katasztrófavédelem szakemberei méréseket is végeztek, a védőzónán kívüli terület levegőjében nem volt veszélyes gázkoncentráció.

A katasztrófavédelem hivatalos közleményben vázolta az eset részleteit, miszerint Dunaföldváron, a bioetanolt előállító üzem egyik szabadtéri, hat köbméteres hipótartályába utántöltéskor nem megfelelő anyagot, salétromsavat öntöttek. A két anyag kémiai reakciójaként klórgáz fejlődött, az eset során több dolgozó megsérült. A mentők és a rendvédelmi szervek a riasztás után azonnal a helyszínre vonultak.

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs és PR-vezetője arról tájékoztatta lapunkat, hogy a mentőautók mellett négy mentőhelikoptert és egy tömeges baleseti egységet (TBE) is riasztottak az esethez. Huszonnyolc embert láttak el, és szállítottak kórházba, közülük tizenhárman súlyosabb, tizenöten könnyebb mérgezést szenvedtek, jellemző tüneteik torokkaparás, könnyezés, a súlyosabb esetekben nehézlégzés voltak. A kórházba szállításhoz egy autóbuszt is igénybe vettek (könnyű mérgezés, illetve tünetmentes személyek megfigyelésének céljából történő beszállítása), a betegeket négy kórház (Dunaújváros, Székesfehérvár, Szekszárd és Kecskemét) fogadta.

A katasztrófavédelem tájékoztatása alapján, a tűzoltóegységek védősugarat működtettek a tartály környékén, ezzel megakadályozták a veszélyes gáz terjedését. A katasztrófavédelem iparbiztonsági szakemberei is a helyszínen voltak, és állandó felügyelet alatt tartották a létesítményt. A katasztrófavédelem mobil laboratóriuma folyamatosan méréseket végzett. Az üzemen belüli, védőzónával kijelölt területen kívül a levegőben veszélyes gázkoncentráció nem volt mérhető. A keletkező gáz a szomszédos üzemeket, a lakott területet korábban és jelenleg sem érinti.

A védelmi, mentési munkálatok ideje alatt Horváth Zsolt, Dunaföldvár polgármestere a közösségi oldalon is tájékoztatta a lakosságot az esetről. Mint mondta, a Pannonia Bio Zrt. területén történt üzemi baleset során klórgáz szabadult fel egy hat köbméteres tartályból. Az üzemi területen működő elhárítócsoport, valamint a Paksi Katasztrófavédelmi egységek folyamatosan kezelték a kialakult helyzetet. A kiértékelés alapján Dunaföldvár közigazgatási területén lakosságvédelmi intézkedés megtétele nem volt szükséges. Óvatosságból, elővigyázatosságból kérte az oktatási intézményeket, hogy délelőtt ne szellőztessenek, de más védelmi intézkedést nem kellett tenni.

Komlósiné Kiss Anett, a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője arról tájékoztatott bennünket, hogy a Paksi Rendőrkapitányság a büntetőeljárási törvény szabályainak megfelelően eljárást folytat az ügyben.

Mi körülbelül 10 órára értünk a helyszínre, addigra már a mentők elhagyták a területet. Az üzem külső területén kisebb-nagyobb csoportokban álltak vélhetően a cég dolgozói, illetve a céghez tartozó munkavállalók, mintegy ötven személy.

Kora délután a Pannonia Bio Zrt. is kiadott egy közleményt, amelyben azt írják, október 9-én 7 óra 45 perckor történt a baleset a dunaföldvári gyáregységben. A szerencsétlen esemény az üzem negyvenhét munkatársát érintette, akik közül huszonnyolc embert szállítottak kivizsgálásra kórházba, három személyt pedig megfigyelés céljából bent tartanak. A jelenlegi információk szerint egy hat köbméteres tartályban tárolt 4500 liter hipóhoz eddig tisztázatlan okból 400 liter salétromsav keveredett, amely heves kémiai reakciót okozott. Ennek következményeképpen jelentős mennyiségű klórgáz szabadult fel, és többen rosszul lettek az üzem területén. A keletkező gáz hatása mindemellett a szomszédos üzemeket és lakott területeket nem érintette. A balesetben megsérült dolgozók állapotáról folyamatosan tájékozódnak, és részükre minden szükséges támogatást megadnak ahhoz, hogy a lehető leghamarabb gyógyult állapotban hazatérhessenek a családjukhoz. A Pannonia Bio Zrt. menedzsmentje a helyszínen vizsgálja a baleset körülményeit, és annak lehetséges okait. A gyár működésében a baleset fennakadást nem okozott, a termelés folyamatos és zavartalan. Az anyagi kár elenyésző, robbanás, tűzeset nem történt.