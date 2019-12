Intermodális csomópont épül majd a Kandó téren

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. által lefolytatott közbeszerzési eljárás lezárultával eldőlt, hogy a TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft. készítheti el a Kandó Kálmán térre szánt dunaújvárosi Intermodális Csomópont (IMCS) terveit.

A Magyar Építők (magyarepitok.hu) összeállítása szerint a tervezett beruházás tartalmazza a dunaújvárosi vasútállomás épületének részleges felújítását, az IMCS kialakítást, a közlekedési funkciók jellegük szerinti szétválasztásával. Valamint a közvetlen utasforgalommal és utaskiszolgálással kapcsolatos épületfejlesztést mintegy 665 négyzetméteren, és a helyi védelem alatt álló felvételi épület körüli homlokzat felújítását, a nyílászárók korszerűsítését, a tetőszigetelés korszerűsítését is. A vasútállomás előtt buszpályaudvart alakítanak, itt kap helyet három darab szóló helyközi induló állás és két darab csuklós helyi induló állás.

Az autóbusz-felállási helyek kialakítása a nagy igénybevétel miatt bazaltbetonból történik majd. Mindkét oldalon a megállóknál fedett utasvárókat építenek.

A Magyar Építők cikke arra is kitér, hogy a beruházás részeként számos új parkolóhellyel bővül a csomópont, összesen 57 férőhelyes, zöldfelületekkel határolt parkolót alakítanak ki, ezekből négy mozgáskorlátozott, három pedig elektromos autók töltésére szolgáló parkolóhely lesz. Ezen kívül négy taximegállóhelyet is létrehoznak, valamint 46 férőhelyes fedett kerékpárparkolót is elhelyeznek az állomás szomszédságában. A városközpont felé gyalogos és kerékpáros átjárást biztosító aluljárót alakítanak ki a vágányzóna alatt. Az aluljáró szélessége mintegy 5-6 méter lesz, hossza pedig 150 méter. Az aluljáróból a II. és a III. vágányok közti peronhoz végfeljárós kapcsolat létesül majd és liftet is telepítenek.

A valós idejű utastájékoztatást digitális táblákkal oldják meg, részben a közterületen, részben az állomásépületben elhelyezve.

A személy- és vagyonbiztonság érdekében kamerarendszert is kialakítanak. A kamerák az alábbi területeket figyelik majd: az új autóbusz-állomás, a felvételi épület utasforgalmi tere, a P+R és B+R parkolók, a gyalogos kerékpáros aluljáró, valamint egyes speciális biztonsági utasforgalmi területek.

A uniós közbeszerzési adatok szerint az előkészítő és tervezési munkálatok összértéke 189 millió forint (áfa nélkül).