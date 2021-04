Ingatlanjátszma: a vevők és az eladók is kivárnak

A vasmű hosszan elnyúló válsága a helyi ingatlanpiacra is kihat. A lapunk által megkérdezett szakértők szerint miközben a fővárosban és a megyei jogú városokban lendületet kapott piac, itt még kivárnak a vásárlók. Rácalmás és Nagyvenyim továbbra is vonzó lehetőség sokak számára.

„A KSH adatai szerint múlt év végén ismét csökkentek az árak a használt lakások piacán, a negyedik negyedévben 1,1 százalékkal mérséklődtek a harmadikhoz képest. 2016 óta pedig mindössze három negyedévben fordult elő, hogy az előző negyedévhez képest mérséklődjenek az árak. A járvány miatti bizonytalanság még fontos tényező a használt lakások piacán, de az idei év elején a kereslet erősnek mutatkozik. A kínálati piacon is csökkent az áremelkedés üteme, miközben a vevők alkupozíciója egyre erősebb” – írta lapunknak küldött tájékoztatójában Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Hernádi Miklós ingatlanközvetítő lapunk megkeresésére kifejtette:

– Meglátásaim szerint a jelen helyzetben mindenki kivárásra játszik a helyi és térségi ingatlanpiacon. A legfőbb kérdés, hogy mi lesz a vasgyár sorsa. E cég a legnagyobb munkaadó a térségben, emellett számos, úgymond külsős vállalkozás sorsa is a vasműtől függ. Korábban sokan a fővárosból, Székesfehérvárról és más településekről is befektetési szándékkal vásároltak ingatlanokat, főként 1-2 szobás tégla- vagy panellakásokat Dunaújvárosban, amelyeket aztán bérleményként kiadtak. E befektetői kör mára szinte eltűnt. Sok esetben azt tapasztalom, hogy az eladók nem mérik fel reálisan a piaci viszonyokat. Nagyon nehéz ma eladni például egy 6. emeleti felújított panellakást 14–15 millió forintért. Lehet, ez reális volt 2019-ben, de azóta számos változás történt. Ami a környékbeli településeket illeti, Rácalmás, Nagyvenyim és Kulcs továbbra is sláger, de az államilag elérhető támogatások révén egyre többen választják Nagykarácsonyt, Baracsot és Előszállást is.

A vasmű helyzete nagymértékben befolyásolja a helyi ingatlanárakat – a befektetők eltűntek

Ordas István, az Ordas Ingatlanközvetítő és Vagyonértékelő Iroda tulajdonosa is hasonló állásponton van: – Többször is elmondtam már, Dunaújváros ebből a szempontból speciális helyzetben van, hiszen az elmúlt évtizedekben nagyobb léptékű, a lakossági piacot érintő ingatlanfejlesztés nem történt. Azaz nincsenek nagymértékben új lakások. Egy-egy kisebb 4–6 lakásos társasház épült, de arra már előre megvoltak a vevők. Budapesten az idei első negyedévben rekordszámú szerződést kötöttek. E tendenciák vidéken nem érvényesülnek. Jelenleg Székesfehérváron vagy Budapesten szinte dupla árat kell fizetni egy panellakásért, mint Dunaújvárosban. Miközben a kereseti viszonyok azért más helyzetet mutatnak. A vasmű körüli bizonytalanság az üzleti, ipari ingatlanok piacára is kihat természetesen, hiszen senki nem akar befektetni egy olyan térségben, ahol a vásárlóerő radikálisan visszaeshet a következő években. Az ingatlanpiacot érthetően fellendítették a kormányzat családpolitikai támogatásai, ám az árak is ennek megfelelően emelkedtek. Nehéz jó és megbízható szakembert találni. Tudom, hogy egy egyszerű kőművesmunkára is minimum 3–6 hónapot kell várni. Meglátjuk, mit hoznak a következő hónapok, bízom abban, hogy a vasmű helyzete rendeződik, és megszűnik a bizonytalanság. További nagy dilemmát jelent a felújítás, építés kontra vásárlás. Ha azt nézem, hogy egy építkezés négyzetméterenként 300-500 ezer forint között mozog, és mint korábban említettük kevés a jó szakember, akkor reális döntésnek tűnik a már kész ingatlanok megvásárlása. Nagyvenyim, Rác­almás továbbra is remek hely azok számára, akik bár Budapesten dolgoznak, de ott ennyi pénzért nem találnak ingatlant… Újpesten egy másfél szobás panellakás ára elérheti a 23 millió forintot, azért itt a környéken már egy kisebb családi házat lehet vásárolni – mondta el lapunknak Ordas István.