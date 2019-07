In memoriam Dr. Jákics József

Dr. Jákics József

1929–2019

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy dr. Jákics József nyugdíjas infektológus főorvos 2019. június 20-án, csütörtökön elhunyt.

Dr. Jákics József 1929. március 9. született Gyékényesen. 1953-ban Budapesten végezte el az orvosi egyetemet. Az egyetem után a Szent László Kórházban kezdett dolgozni, majd 1960-tól Tápióbicskén, később Nagykátán házi gyermekorvosként praktizált.

1965-ben költözött városunkba, amikor elvállalta a dunaújvárosi kórház fertőzőosztályának vezetését, az osztály a kórház főépületével együtt 1965 szeptemberében került átadásra. Főorvos úr infektológiai és gyermekgyógyász szakvizsgával rendelkezett. A csecsemőkori hasmenések, lisztérzékenység vizsgálatában dr. Jákics József az országban az elsők között alkalmazta a vékonybél-biopsziát. A vezetésével alakult Antibiotikum Bizottság szintén az országban elsőként valósította meg a gyakorlatban a kórházi antibiotikum-politikát, amely bizottság működése mintául szolgált sok más kórház számára is.

Az eredményes szakmai munka országos hírnevet szerzett az osztálynak, így a ’70-es, ’80-as években városunknak kétszer is lehetőség nyílt megrendezni a Magyar Infektológiai Társaság Vándorgyűlését, 1980-ban pedig elsőként az Infektológiai Szakdolgozók Vándorgyűlését. Ezekben az években dr. Jákics József a Magyar Infektológiai Társaság vezetőségi tagja és az Infektológiai Szakmai Kollégium tagja lett. Az általa vezetett osztályt magas szintű szakmai munka, ápolás és családias légkör jellemezte. 1987-ben elhagyta a dunaújvárosi kórházat, mivel a Fővárosi Szent László Kórházban főigazgató-helyettesi kinevezés kapott, ahol nyugdíjba vonulásáig dolgozott. A régi munkatársakhoz szívesen járt vissza Dunaújvárosba, hiszen az osztályon is mindig szívesen látták, rendezvényekre rendszeresen meghívást kapott, amiken, ha egészsége engedte, részt is vett. Kórházunk ötvenedik évfordulóján, 2015-ben kerekasztal-beszélgetés keretében mesélt a kórház 1965-ös megnyitásáról.

Nyugdíjba vonulását követően is tevékenykedett infektológusként a Transzplantációs Klinikán, majd a Rókus Kórházban.

Dr. Jákics József munkáját 1973-ban Miniszteri Dicséret, 1980-ban Kiváló Munkáért elismeréssel jutalmazták, illetve 1982-ben Gerlóczy Zsigmond Emlékéremben részesült. 2018-ban Vas Diplomát vett át a Semmelweis Egyetemen.

Családja fájdalmában osztozva, emlékét kegyelettel és tisztelettel őrizzük meg.

Temetése 2019. július 18-án, csütörtökön 14 órakor lesz a Fiumei úti sírkertben.

