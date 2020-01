In memoriam Baky Ágnes

1939–2020

Mély főhajtással, szakmai tisztelettel, emberi nagyrabecsüléssel emlékezünk Baky Ágnes tanárnőre, Ági nénire, a dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és Kollégium volt pedagógusára.

Készültünk rá, mert tudtuk, hogy beteg. Mégis nehéz elfogadni a világ természetes rendjét, mert űr marad. Wass Albert veti fel ezt nagyon találóan: „Nem tudom, ismered-e azt, mikor az ember úgy elgondolkozik valakiről. Aki…, aki már csak olyan, mint ami volt. Volt. És az embernek úgy az eszébe jut: itt állt, itt ült, itt hevert. Itt ezt mondta, ott azt. Itt nevetett. Itt… de mindegy, nem ez a fontos. Az ember ül a tűznél, és valakire gondol, aki volt. Látja. Ahogy jön-megy. Leül. Nevet. Eszik. Énekel. Ahogy bejön az ajtón…”

És a tanáriban eszünkbe jut most olyan sok apró mozzanat. Pedig már régen nyugdíjba vonult, mégis mindenki fel tud valami jellemzőt idézni, akár a maga tapasztalása okán, akár mert mesélték. 80 évesen is tanított otthon, a matematika volt a lényének az egyik meghatározó eleme.

1939-ben született Budapesten. A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Karának matematika–ábrázoló geometria szakán végzett, és már abban az évben el is kezdett tanítani a mai dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium jogelődjében. Szerette, tisztelte tanítványait, magas szakmai elvárásokat fogalmazott meg önmagával és velük szemben is, Ági néni emberi megnyilvánulásai mélyen rögzültek bennük, évtizedek múlva is konkrét gesztusokra, megszólításokra emlékeznek a volt diákok. Nyugdíjba vonulásáig, vagyis 1996-ig hosszú időn át osztályfőnöki feladatokat látott el, első osztálya az akkor induló matematika–fizika tagozat volt. Fiatalos lendülettel, kitartó, szívós helytállással segítette szeretett iskoláját még a nyugdíjas évek alatt is, 2006-ig.

Nagyívű szakmai pályafutása alatt a matematika munkaközösség vezetőjeként, igazgatóhelyettesként is megnyilvánult. Szakmai tudása, emberi attitűdje miatt kollégái szűkebb és tágabb körben egyaránt tisztelték. Kimagasló matematika szakos tanári tevékenységének elismeréseként 1972-ben megkapta a Bolyai János Matematika Társulat kitüntetését, a Beke Manó-díjat. Nyugdíjba vonulásakor tanári-nevelői munkássága alapján a Dunaújváros Érdemes Pedagógusa díjjal tüntették ki. Példaértékű oktató-nevelő munkája, elhivatottsága, valamint értékes emberi tulajdonságainak elismeréseként, Dunaújváros Közgyűlése a Dunaújváros Díszpolgára kitüntető címet adományozta Baky Ágnesnek.

Személyiségének pillérei Müller Péter szóhasználatával élve a Megértés, a Jóság, a Türelem, az Érintés, a Mosoly. Mi így emlékszünk Rá.

A dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium

és Kollégium nevelőtestülete