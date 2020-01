Imponáló tornagyőzelem

Hétfőn este a tornagyőzelemért játszott a dunaújvárosi nemzetközi torna zárómeccsén a görögök ellen a magyar női vízilabda-válogatott.

A záró nap első találkozóján Kína 16–5-re legyőzte Franciaországot, majd a mieink találkozóján ismét szerepet kapott mindhárom Dunaújvárosi Egyetem-Maarsk Graphics kerettag. A bemelegítés során az egyik kapus, Magyari Alda fejbőre egy szerencsétlen mozdulat után felrepedt, így az eredetileg kimaradó Gangl Edina ugrott be a helyére.

Magyarország – Görögország 16–8 (6–2, 4–2, 4–2, 2–2)

Magyarország: Kasó – Antal 2, Gurisatti 2, Szücs, Keszthelyi 3, Garda 1, Vályi 1. Csere: Gangl, Szilágyi 4, Parkes 2, Illés 1, Rybanska, Leimeter.

A csapat ott folytatta a játékot az első negyedben, ahol Kína ellen abbahagyta, hátul ismét betonfalat húzott a kapu elé, elöl pedig gyorsan járatva a labdát, sorra születtek a gólok. A görögök 4–0 után voltak először eredményesek büntetőből, de a magabiztos vezetést semmi nem veszélyeztette (6–2). A folytatásban is a magyarok domináltak, újabb három találatot lőve Diamantopoulou kapujába már héttel elléptünk (9–2), a félidőre 10–4-el fordultunk.

A játék képe a térfélcsere után is hasonló volt, továbbra is remekelt válogatottunk, az ellenfél sokszor az emberelőnyökkel sem tudott mit kezdeni, vagy éppen Kasó védett büntetőt. A harmadik negyedben a „szokásos” két gólt engedélyezték csak a lányok, viszont négyet rámoltak be a görög hálóba, azaz már nyolccal ment Bíró Attila csapata (14–6). A záró nyolc perc izgalma így csupán az volt, sikerül-e a tízgólos különbséget elérni. Igaz, a görögök nehezen viselték a vereséget, kisebb csetepaté alakult ki az utolsó percben, aminek mindkét oldalon egy piros lap lett a következménye.

A torna után Vári Attila, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke, a kétszeres olimpiai bajnok klasszis adta át a győztesnek és a helyezetteknek járó kupákat.

Bíró Attila a magabiztos siker után teljesen elégedetten értékelhette a találkozót, amelyen kiválóan játszott csapata. Ez a különbség már komoly értékmérő és nagyon jó eredmény, nem csak azért, mert Kína nem olyan régen Kanadában egy tornán mindenki ellen szoros eredményt ért el. – Tényleg nagyon jól játszottunk, az összes olyan elem, amit gyakoroltunk, kilencven-száz százalékban működött. A kapusteljesítménytől kezdve a centereken át a szélsőkig, mindenki hozzátette a maga részét a sikerhez. Az volt a kérésem a mérkőzés előtt, hogy hét-nyolc gólnál többet ne kapjunk, ez volt az elsődleges cél. Az, hogy mellette tizenhatot dobtunk, várakozáson felüli, ez a kínai együttes sokkal jobb annál, hogy ennyivel megverjék őket, de annak mindenképpen örülök, hogy ez is benne van a csapatban. Kíváncsian várom, ebből hétfőn miként tudunk tovább menni, fejlődni egy teljesen más stílusú görög válogatott ellen – mondta a szakvezető, aki mosolyogva fogadta a felvetést, hogy akkor minden kívánsága így teljesüljön legalább az elkövetkező három hétben.

A kapitány szerint azt nem szabad nézni, hogy Kína legyőzte a görögöket, akik folyamatosan javuló játékot mutatnak. Ugyan december végén Athénban a világliga csoportmeccsen viszonylag simán nyertünk ellenük, most úgy véli nehezebb dolguk lesz. – Bár úgy vélem, mi is fejlődtünk, azt eddig is tudtam, hogy nem lesz egyszerű dolgom kijelölni az Eb-csapatot, de egy ilyen találkozó után, mint a mai, pláne nem. Van egy elképzelésem a keretről, de azért nem csak ezt a tornát nézem, az ősz, de akár még a nyári világbajnokság is beleszámít az értékelésbe. Jó úton vagyunk, de nagyon fontos, hogy ne szálljanak el a gondolatok, a fejek, ott vagyunk, ahogyan eddig is, az Európa-bajnokság esélyesei között. Nyilván ott mindenképpen le szeretném győzni a görögöket, de persze hétfőn is ez a cél – tette hozzá.