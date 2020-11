Ilyen sokan még sohasem jelentkeztek influenza oltásra, mint most

Kacziba Andi Dunaújvárosban született, jelenleg, Milánóban él. A koronavírus okozta helyzetről ír egy blogot, amelyet megosztunk önökkel:

Milano, 2020.11.03. – 238. nap

Itthon töltöttem a napot, mert kicsit megfázhattam tegnap, folyamatosan folyik az orrom, és így nem mehetek emberek közé. Elővettem a jól bevált karanténozó pizsamámat, és úgy tervezem hogy az elkövetkező napokban a takaróm alól fogom figyelni mi történik a világban: terrortámadás Bécsben, választások az USA-ban, a lock down előszele Olaszországban…

Ma este a “rider”-ek (kerékpáros futár) tüntettek Milánó utcáin. Az első lock down alatt szinte éhbérért dolgoztak, annak ellenére hogy nélkülözhetetlenné váltak a lakosság számára. A ridereket foglalkoztató cégek (Uber, Just Eat, Deliveroo) ezen a héten munkaszerződést módosítottak, és e-mailben tájékoztatták dolgozóikat arról, hogy vagy aláírják az új szerződést, vagy jelenlegi szerződésük megszűnése miatt munka nélkül maradnak. A ridereknek eddig sem voltak jogaik, és az új szerződéssel csak tovább romlana helyzetük, ezért az utcára vonultak és fix órabért követelnek, hiszen tudják, hogy hamarosan jön a következő lock down.

Ilyen sokan még sohasem jelentkeztek influenza oltásra, mint ezekben a hetekben, ezért az orvosi rendelőknek, kórházaknak nincs elég kapacitása az oltás lebonyolítására. Mától a múzeumok ismét zárva maradnak a Covid szigorítások miatt, ezért Milánó polgármestere úgy döntött, hogy a Tudományok és Technika Múzeum csarnoka az influenza elleni védőoltás oltóközpontként fog működni az elkövekező négy hétben.

A kormány ma esti adatai szerint az aktív fertőzöttek száma 418142, az elmúlt huszonnégy órában 28244 az új fertőzött, közülük 6804 (24,1%) Lombardia régióban van.

21114-en (+1274 tegnapról mára) szorulnak jelenleg kórházi kezelésre, 2225 (+203) beteget az intenzív osztályon kezelnek (lélegeztetés), és 394803-an orvos által elrendelt házi karanténban vannak.

Eddig 302275-en gyógyultak, közülük ma 6258-an.

Az elhalálozottak száma 39412, közülük a mai napon 353-an hunytak el 117-en Lombardiában)

Az eddig megfertőződöttek (jelenleg fertőzöttek + gyógyultak + elhunytak) száma 759829.

A fertözöttek száma 3,9%-kal emelkedett az elmúlt huszonnégy órában.

Ma 182287 teszt által 28244 fertőzöttet azonosítottak. A járvány gyorsulása az elmúlt hetek adatain keresztül könnyen követhető:

nov. 2-én 135731 teszttel 22253 pozitív,

nov. 1-én 183457 teszttel 29907,

okt. 31-én 215886 teszttel 31758,

okt. 30-án 215085 teszttel 31084,

okt. 29-én 201452 teszttel 26831,

okt. 28-án 198952 teszttel 24491,

okt. 27-én 174398 teszttel 21994,

okt. 26-án 198952 teszttel 24991,

okt. 25-én 174398 teszttel 21994,

okt. 24-én 124686 teszttel 17012,

okt. 25-én 161880 teszttel 21273,

okt. 24-én 177669 teszttel 19644,

okt. 23-án 182032 teszttel 19144,

okt. 22-én 170392 teszttel 16079,

okt. 21-én 177848 teszttel 15199,

okt. 20-án 144737 teszttel 10874,

okt. 19-én 98862 teszttel 9338,

okt. 18-án 146541 teszttel 11705,

okt. 17-én 165837 teszttel 10925,

okt.16-án 150377 teszttel 10010,

okt. 15-én 162932 teszttel 8804,

okt. 14-én 152196 teszttel 7332,

okt. 13-án 112544 teszttel 5901,

okt. 12-én 85442 tesztettel 4619,

okt. 11-én 104658 teszttel 5456,

okt. 10-én 133084 teszttel 5724,

okt. 9-én 129471 teszttel 5372,

okt. 8-án 128098 teszttel 4458,

okt. 7-én 125314 teszttel 3678,

okt. 6-án 99742 teszttel 2677.

Az országos tesztarány 15,49 % (minden 100 tesztből 15 pozitív), Lombardia tesztaránya 21,04% (100 tesztből 21 pozitív).

Az aktív fertőzöttek száma átlépte a 400 ezret, és egyre nagyobbat ugrik az elhalálozottak, valamint az intenzív terápiára szorulók száma.

A kormány ma éjszaka fog döntést hozni a szigorításokról. Annyit már tudunk, hogy Olaszország régióit vörös, narancs és zöld zónákra osztották. Lombardia, Piemonte, Calabria, Alto Adige e Valle d’Aosta valószínűleg vörös zóna lesz, Puglia, Liguria, Veneto e Campania pedig narancs. A zöld zónában maradók helyzete szinte változatlan marad, a narancs zónában valószínűleg az éttermek fognak zárni. A vörös zóna az első hullám lock down-jára fog leginkább hasonlítani: nyitva maradnak az élelmiszerboltok, gyógyszertárak, dohány-, és újságárus. Az oktatás 10 éves kor felett online lesz, a kicsik továbbra is járhatnak iskolába.

A kijárási tilalom este 10-kor fog kezdődni az egész ország területén.

Egyenlőre ez még mindig csak tervezet, ma éjszaka a kormány még módosíthat rajta; holnap kerül aláírásra a végleges változat, és csütörtöktől fog érvénybe lépni.

Kacziba Andi