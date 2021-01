Ilyen rendszerről álmodik minden hazai település

Az új beruházás tizennégy közvilágítási oszlopon huszonhét kamerát és tíz wifipontot foglal magába. Amint elhangzott: a teszt­üzem befejezése és hivatalos engedélyezések után ezeket a biztonsági berendezéseket a rendőrség fogja üzemeltetni, az adatkezelési feladatokat a körzeti megbízott látja majd el.

A térfigyelőrendszer műszaki átadóünnepségére gyülekeztek hétfőn reggel 8 óra 30 perckor a helyi óvoda parkolójában az önkormányzati vezetők, a projektben közreműködő szakemberek, valamint a rendőrség és polgárőrség képviselői.

– Többéves tervezés, számos egyeztetés után az elmúlt év novemberében elkészült a település biztonsága érdekében minőségében és szolgáltatásaiban is újszerű közterületi videómegfigyelő rendszerünk.

Pályázati forrásból megvalósult beruházásunkból a kivitelezés mintegy 12 millió forint volt, az áramszolgáltató munkája további megközelítőleg 2 millió forintba került – mondta Jobb Gyula polgármester, majd így folytatta: – Öröm számomra, hogy immár fizikai valójában is feltekinthetünk az új kamerákra, mert polgármesterré választásomkor egy elavult, nem működő rendszert örököltünk, és ma már huszonhét darab kamerával, speciális rendszámfelismeréssel és körözöttjármű-azonosítással szolgálhatjuk a lakosság biztonságát. Sokan várták és támogatták a projektet, hiszen a rosszfiúk soha nem pihennek.

Köszönöm a pénzügyi lehetőséget és segítséget a kormányzatnak, a kivitelezőknek a munkájukat, a képviselőtársaimnak és a hivatali dolgozóknak pedig az együttműködést.

A kivitelezőcég, a Geo Vi­sion Hungária Kft. ügyvezetője, Révész Péter átadóbeszédében egyebek között elmondta: a kamerák képe nagyobb részt vezeték nélküli hálózaton jut a központba, és ott egy biztonságos szerveren tárolódnak a felvételek.

– A kamerák között megtalálható három speciális rendszámfelismerő kamera is, amely a be- és kivezető utakon figyeli a forgalmat, és rögzíti az elhaladó járművek rendszámait nappal és éjjel is. A többi kamera egyéb terület, utcarész, járda és fontosabb kereszteződések megfigyelését végzi. A szerver és persze a kameráink is szünetmentes áramforrásról működnek, így áramszünet esetén is folyamatos marad a megfigyelés. A képek mozgásérzékelésre, időzítetten és objektumváltozás alapon is tárolódnak, így többféleképpen segíthetik a rendőrség munkáját felderítéskor és visszakereséskor.

Suszter Tamás rendőr alezredes, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vezetője úgy fogalmazott: gratulálok, ilyen térfigyelőrendszerről álmodik minden település.