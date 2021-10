Így vélekedtek a városlakók a fűtés-fórum után

Múlt héten a DVG Zrt. illetékesei lakossági fórumot tartottak a helyi távhőszolgáltatás aktualitásaival kapcsolatban. Megírtuk már az erről szóló tudósítást, véleményeztük is, most a lakók közösségi oldalon adott reakcióiból válogatunk.

Voltak, akik azt sérelmezték, hogy Pintér Tamás polgármester nem volt jelen a lakossági fórumon. Ezt kifejtettük már bővebben, ezzel ezúttal nem kívánunk behatóbban foglalkozni.

Többen elégedettek voltak azzal, hogy megoldódott a kétfelé fizetés kérdése, igaz, voltak, akik megjegyezték, hogy sokat kell sorban állni a DVG ügyfélszolgálati irodája előtt, hogy bemutassák a kért papírokat, hogy rendeződjön a befizetett számlájuk ügye.

A lakossági fórumon az is kiderült, hogy a DVG légköbméter szerint számláz. Ezzel kapcsolatban többen úgy vélték a közösségi portálon, hogy többet kell majd fizetni a szolgáltatásért, mint eddig. Sokan osztották meg egymással, hogy adott légköbméterre mennyit fizettek eddig. Volt, aki úgy vélte, ez a duplájára növekszik majd. Volt, aki abban nem látott tisztán, hogy mi lesz a túlfizetésével. Például így: „Októberre nekem is a túlfizetés miatt 0-s számlám lesz a DVCSH-nál, ami áthúzódik még novemberre is pár ezer forinttal. De ugyanekkor már fizessek a DVG-nek is október egytől”.

Páran panaszkodtak arra is, hogy elektronikus levélben fordultak a DVG felé, de onnan az a válasz érkezett, hogy a postafiók megtelt. Volt, aki azt firtatta, hogy „a Jobbik által kinevezett felügyelőbizottsági tagok miért lapulnak”. Folytathatnánk a sort, de ahogy mondani szokták, aki egyet látott, látta mindet. A hozzászólások számából az látszik, hogy sokakat foglalkoztat a légköbméter szerinti számlázás kérdése. A lakossági fórumon azt ígérték, hogy a DVG október 15-től számláz, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a hónap vége felé kapják meg azt a lakók. Már aki leadta az adatait, vagyis leadja azt október közepéig. Sokan még a fórum után is sérelmezték, hogy miért kaptak levelet a DVG-től, ha nem is adták meg az adataikat. Erre a fórumon sem adtak egyértelmű választ, mert a „foggal-körömmel szereztük meg az adatokat” nem tekinthető kielégítő válasznak.