Igaz emberek barátsága

A nagykarácsonyiak, az erdélyi Homoródkarácsonyfalva, és a horvátországi Kórógy magyar anyanyelvű, nyitott szívű polgárai nemcsak álmodoznak, hanem tesznek is azért, hogy kinyissák egymás előtt a kapuikat.

Megmutatják azt a világot, ahol élnek, elmondják az örömeiket és a gondjaikat, megosztják egymással a tapasztalataikat.

Testvértelepülések

A közelmúltban dokumentummal is megerősítették az összetartozásukat. Szekeres-Orova Erzsébet a NaTE, a Nagykarácsony Testvértelepüléseiért Egyesület elnöke akkori ünnepi köszöntőjében ezt is elmondta:

– Ti és mi egyszerű emberek vagyunk. A világot nem tudjuk megváltani. Egymást megérteni, bátorítást adni, ha kell vigasztalni, segítséget nyújtani, együtt ünnepelni viszont képesek vagyunk és leszünk. Szeretünk benneteket, mert jó emberek vagytok. Tisztelünk benneteket, mert bár megszenvedtétek a származásotokat is, de kiálltatok érte. Mi magyarok, valóban összetartozunk!

Útnak indultak

Túl az idei év a mozgalmasra sikerült első felén, a NaTE elnöke a nyár végi tevékenységükről készített számvetést.

– Erdélyi körutazásra indultunk a nyár végén. Olyanok is velünk tartottak, akik még nem jártak abban a varázslatos világban. Megnéztük a Tordai hasadékot, a Békás szorost, jártunk Torockón is. A homoródkarácsonyfalviak meghívásának eleget téve, viszontlátogatásra mentünk, hozzájuk is betértünk. Nagy örömmel fogadtak bennünket, folytatódott velük a már korábban kialakult jó viszony. Az először odalátogatóknak bemutatták a helyi nevezetességeket.

A baráti látogatások a horvátországi Kórógy Hagyományőrző Egyesület invitálására is folytatódtak. Az odalátogatásunkat a tizenharmadik alkalommal megrendezett Kárpát-medencei Magyar Zenészek találkozójára időzítettük. Ez egy nagyszerű esemény, ahol napközben a helyi és környékbeli magyar tánccsoportok, valamint népdalkörök mutatkoznak be. Az este pedig hagyományosan a mulatásé, amihez az odaillő zenekarok adják a muzsikát. A mostani esemény sztárvendége a magyarországi Kiss Kata Zenekar volt.

Itthoni feladatok

– Természetesen az itthoni tennivalókra is jut elegendő energiánk. A településünk valamennyi közösségi eseményén aktívan veszünk részt. Megtaláljuk a segítségnyújtáshoz való alkalmakat. A rendezvényszervezésben és a lebonyolításban is van gyakorlatunk, nem kell kérlelni bennünket. Lehet az közösségi feladat, egy táncos rendezvény, vagy akár egy horgászverseny. Örömmel, eredményesen és jókedvűen tesszük az önként vállalt dolgunkat. Úgy érzem, hogy a csapat­építő programjaink is sikeresek, emlékezetes élményt adnak mindnyájunknak.