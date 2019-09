Időleges látogatási korlátozás az erdőkben

Az őszi vadászati szezon idejére az erdőgazdálkodók ebben az esztendőben is erdőlátogatási korlátozásokat vezetnek be a túrázók biztonsága és a vadállomány nyugalma érdekében. Ez a korlátozás érinti Fejér megye több tájegységét is.

Ezt ne hagyja ki! Tündérszépek: jelentkezz! Ingyenes profi fotózás, felkészítő tábor, modellszerződés, 10 millió forint értékű nyeremény a legszebbeknek! Jelentkezz! A Vértesi Erdő Zrt. szeptember 10-től október 31-ig vezetett be erdőlátogatási korlátozást a vadállomány nyugalmának biztosítása érdekében a kezelésében lévő erdőterületeken, amely érinti Fejér megye területét is. A korlátozás nem vonatkozik a parkerdőkre és a kék túra útvonalára. A HM Budapesti Erdőgazdaság Zrt. Lovasberényi Erdészeti Igazgatósága kezelésébe tartozó erdőterületeken is intenzív vadászat folyik. Ezért a kezelésében lévő erdőterületeken e területeken is erdőlátogatási tilalmat vezetnek be a vadászati időszakban szeptember 23-tól egy hónapig, délután 15 óra és reggel 9 óra között időszakban. A korlátozás a Székesfehérvár, Pátka, Lovasberény, Sukoró és Pákozd helységekkel határos erdőterületeket érinti. Ezeken a területeken a fenti időszakban nagyvad-vadászat folyik, ami veszélyeztetheti a látogatók életét, testi épségét. Kérik, hogy az erdőlátogatók csak a kijelölt turistautakat használják, és ne tartózkodjanak az erdőkben a megjelölt időintervallumban. Tekintettel a gímszarvas párzási időszakára, az erdőgazdálkodók felhívják a közlekedésben résztvevők figyelmét arra, hogy óvatosan, fokozott körültekintéssel közlekedjenek az erdők melletti közutakon. (Fejér Megyei Kormányhivatal)