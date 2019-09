Idén immár felnőtté vált a dunaújvárosi borklub

Nagykorú lesz az idén a Dunaújvárosi Borbarát Klub, ugyanis egy baráti társaság tizennyolc éve alakította meg. Ez a bizonyos társaság már korábban többször találkozott, borkóstolókat rendezett, pincészeteket látogatott meg, majd jött az ötlet, tegyék magukat hivatalossá, és így is lett.

Az alakuló gyűlés a Corner Café különtermében volt, elnöknek Grábics Gábort választották. Azóta is a Corner a bázis, most már Corner Hotel és Kávéház elnevezéssel, és az elnöki poszton sem történt változás.

Egy kicsit emlékezzünk vissza a 18 évvel ezelőtti eseményekre. Akkor már bőven túl voltunk a rendszerváltozáson, és akkora már újraéledt a magyar borászat, a szőlészet, borászat megpróbáltatásait már kezdte kiheverni az ágazat, Magyarországon egyre több és jobb minőségű bor készült, egyre nagyobb „sikk” lett a borfogyasztás, a tudatos, kulturált borfogyasztás. Ennek (is) volt köszönhető, hogy egyre-másra alakultak az országban a borklubok.

A dunaújvárosi azon kevesek közé tartozik, amely megalakulása óta folyamatosan működik, bár azért ők is éltek meg kritikus időszakot.

– 2010, a válság környékén veszélyben volt a klub működése, mivel alaposan megcsappant a létszám, abban az időben az emberek nem nagyon tudtak arra költeni, hogy borklubba járjanak – tudtuk meg Grábics Gábortól.

– A kezdeti időszakhoz viszonyítva, mára mekkora a fluktuáció?

– Az alapítók közül kevesen tagok most is, van, aki kilépett, vannak sajnos olyanok is, akik már nincsenek közöttünk. De sokan csatlakoznak is hozzánk, ami örömteli, egyre fiatalabb a társaság, most harminc az állandó taglétszám­unk. A város környékéről is bekapcsolódtak a tevékenységünkbe, például Adonyból egy komplett asztaltársaság jár rendszeresen a klubba. A tizennyolc esztendő alatt körülbelül háromszáz tagunk volt. De arról sem szabad elfeledkezni, hogy rendszeresen vannak vendégeink, úgynevezett külsősök.

– A borklubra mindig jellemző volt, hogy valamilyen tematika mentén telt el egy évük. Volt, amikor a legnagyobb nevű magyar borászokat hívták meg vendégnek, volt, amikor a kisebb pincészetek mutatkoztak be, volt, amikor a határon túli magyar borászokat ismerhette meg a tagság, és többször volt külföldi vendég is, elsősorban Horvátországból. A most indult szezonban mik az elképzelések?

– A pezsgőre és a habzóborokra akartunk koncentrálni, de úgy tűnik, ez jövőre tolódik, mert a naptárunk betelt, az idén a fiatal, kezdő borászokat tervezzük bemutatni.

– Nehéz a dunaújvárosi borklubba előadókat találni?

– Szerencsére nem. Büszkén mondhatom, jó hírünk van, szívesen jönnek hozzánk. Vannak, akik rendszeres visszatérők. Volt már olyan eset is, hogy a klubeste végeztével a borász azt mondta, ha kell, már holnap újra itt lesz, mert annyira jól érezte magát. Azt is nagy elismerésnek tartom, hogy szinte mindegyik vendégünk kiemelte, milyen szakértő és érdeklődő a dunaújvárosi klub tagsága, és hogy ritkán találkoznak ilyennel az országban.

– Milyen költséggel jár egy borász meghívása?

– Eleinte még teljesen ingyen jöttek, ma már ez nem így van, a boraikat ki kell fizetni. De útiköltséget soha nem kérnek, és semmilyen extra kívánságuk nincsen, ha itt akarnak aludni, akkor a szállodánkban vendégül látjuk őket. Fellépti díjat, vagyis az előadásért pénzt, pedig csak a legritkább esetben kértek. Ha növekednének a költségeink, akkor azt nem bírnánk el anyagilag, így is elég magas a tagdíj, és egy-egy borvacsorán való részvétel sem olcsó mulatság.