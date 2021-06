Ideiglenes vagyonfelügyelő jelent meg a Dunaferr-nél

- Lapunk nem hivatalos információja szerint – hitelezői kérelemre – a Fővárosi Törvényszék végzése alapján ideiglenes vagyonfelügyelő és munkatársai jelentek meg június 23-án, pénteken a Dunaferr-nél, akik az állami tulajdonú Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. munkatársai.

„A hitelező (nevezetesen, akinek tartozik az adós, nota bene a Dunaferr – a szerk.) a felszámolási eljárás iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg vagy azt követően a felszámolás kezdő időpontjáig kezdeményezheti, hogy az illetékes bíróság az adós gazdálkodásának felügyeletére a felszámolói névjegyzékből ideiglenes vagyonfelügyelőt rendeljen ki. – írja a feketelista.hu.”

Csak a vagyonfelügyelő által

„Az ideiglenes vagyonfelügyelő a hitelezői érdekek védelmének szem előtt tartásával figyelemmel kíséri a gazdálkodó szervezet tevékenységét, áttekinti az adós vagyoni helyzetét. Ennek keretében betekinthet az adós könyveibe, pénztárát, értékpapír- és eszközállományát, iratait, valamint bankszámláit megvizsgálhatja, a gazdálkodó szervezet vezetőjétől felvilágosítást kérhet, illetve az adós helyiségeibe beléphet, bármely vagyontárgyát átvizsgálhatja. Az adós a lezárt helyiségét, vagyontárgyát (bútorát, egyéb ingóságát) az ideiglenes vagyonfelügyelő felhívására köteles haladéktalanul felnyitni. Az ideiglenes vagyonfelügyelő az ily módon tudomására jutott információkról csak a bíróságot tájékoztathatja.

Az adós cég vezetői kötelesek együttműködni az ideiglenes vagyonfelügyelővel, részére minden olyan segítséget megadni, amely feladatának elvégzéséhez szükséges. – avat be bennünket a részletekbe a portál. Ha az adós cég vezetői együttműködési kötelezettségüket súlyosan vagy ismétlődően megsértik – így különösen legalább két alkalommal a vagyonfelügyelő hozzájárulása nélkül kötnek szerződést, vagy tesznek más jognyilatkozatot -, az ideiglenes vagyonfelügyelő kérelmére a bíróság — a fizetésképtelenségre tekintet nélkül — soron kívül dönt a felszámolás elrendeléséről. A bíróság felszámolást elrendelő végzése fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.”

Eddig törvényen kívül (?)

Mint ismeretes, az ország legnagyobb acélipari vállalkozásának, a Dunaferrnek nincs irányító testülete, cégjegyzésre jogosult tisztségviselője, a vállalkozás gazdálkodásának transzparenciáját biztosító könyvvizsgálói jelentése, könyvvizsgálója, így sem 2019-es és 2020-as mérlege.

Talán már nem is meglepő, hogy a cégjegyzésre jogosulatlan, legfőbb általános vezérigazgató – helyettesként regnáló Evgeny Tanchilavich a pénteken munkavállalóknak írt levelében rémhírt akar eloszlatni, azzal érvelve, hogy a dolgozók megkapták ebben a hónapban is fizetésük második részletét és már (szerintünk még mindig – a szerk.) úton van, sőt már vannak a stratégiai partnerek. (Fontos a szóhasználat, mert a partner nem azonos a stratégiai befektetővel – a szerk.) Azt elfelejtette ehhez hozzátenni Tanchilevich, hogy a munkabérek kifizetését is már csak az ideiglenes vagyonfelügyelő „ellenjegyzésével” lehetett megtenni.

Kevesebb adót fizet a Dunaferr

Lassan egy éve, hogy a Dunaferr mélyen kapacitása alatt termel, mindezt jelenleg is bérmunkáztatás keretében, azaz a „stratégiai partner” hozza az alapanyagot és viszi el a hasznot is. Ezzel a teljes nyereség nem a Dunaferr-nél realizálódik, így kevesebb adót is fizet be az államnak, ami között a sokat emlegetett önkormányzati iparűzési adónem is meghatározó, milliárdos nagyságrenddel szerepel. És ugye – ebből is látszik, hogy a Tanchilevich által megmentőként emlegetett „iparági nagyjátékos” gyakorlatilag semmiféle kockázatot nem vállal. A Dunaferr nehéz helyzete – többi között, ahogy korábban is írtuk – a magyar vállalkozások nemteljesítési láncához vezethet, ami magával is ránthatja ezeket a cégeket. Az állami tulajdonú cég ideiglenes vagyonfelügyelőjének érkezése bízzunk abban, hogy transzparenssé teheti ezeket a folyamatokat.