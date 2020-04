Húsz mázsa kétnyaras

Az éves halgazdálkodási ütemtervének megfelelően, a tavaszi haltelepítési program részeként csukaivadékokat és kétnyaras pontyokat telepítettek a HVDSZ szakemberei az elmúlt napokban a Horgászegyesületek Velencei-tavi és Duna menti Szövetsége által kezelt dunai folyamszakaszon.

A részletekről Dualszky-Kovács István, a HVDSZ alelnöke számolt be lapunknak:

– Az idén kikelt harmincezer darab 2-3 centiméteres csukaivadékokat Érdtől Dunaújvárosig helyezték ki a szakemberek, akik előzetesen felmérték azokat a folyam menti védett öblöket, visszafogókat, kőgátakat, ahol az ivadékok számukra alkalmas életteret találhatnak. A húszmá­zsányi, kétnyaras, 40-60 centiméteres ponty telepítését csütörtökön végeztük el Százhalombattánál, Ercsinél, Kulcsnál és Dunaújvárosnál.

Ezt a telepítést úgy ütemeztük, hogy e halak őszre már megerősödjenek. A telepítési program várhatóan május közepén folytatódik – mondta el lapunknak a HVDSZ alelnöke, akit a járványhelyzetben történő, a szabályoknak megfelelő horgászatról is kérdeztünk:– A vészhelyzet kihirdetésével szinte párhuzamosan megjelent az országos horgászszövetség, a MOHOSZ eljárási rendje. Egyéni sport- és rekreációs tevékenységként a horgászat megengedett, a horgászok minimálisan 5 méteres távolságot kell tartsanak egymástól a vízpartokon. A csoportosulás itt sem engedélyezett. Az utóbbi hetekben érezhetően egyre többen keresik fel a közkedvelt horgászhelyeket, ennek megfelelően az ellenőrzések is szaporodnak. A halőri szolgálat munkatársai az elmúlt napokban is számos bírságot szabtak ki a szabályszegőkkel szemben.