Húsz év áhítatos munkája: jubilál a Bercsényi úti otthon

A Jószolgálati Otthon Közalapítvány Bercsényi úti gondozóháza idén ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját. A dolgozók és a gondozottak együtt szülinapoztak tegnap.

A gondozottak, a rokonok, a napköziotthon fiataljai és az alapítvány dolgozói együtt, szűk körben ünnepeltek a Bercsényi úti gondozóházban. Az összejövetelt Kecskés Rózsa, a Jószolgálati Otthon Közalapítvány vezetője nyitotta, aki a kezdetektől fogva összetartja a jószolis közösséget. Elmondta, hogy nagyon büszke mind az ellátottakra, mint a kollégáira, akik szépen, szeretettel látják el nap mint nap a Bercsényi utca lakóit, és akiknek nagyon sokat köszönhetnek. Olyan csapat van a gondozóházban, amelynek tagjai minden felmerülő problémát hatékonyan kezelnek, a semmiből teremtenek, együtt gondolkodnak és alkotnak.

Csepelyi Anna, a Bercsényi úti otthon intézményvezetője meghatottan emlékezett vissza az elmúlt húsz évre, felidézte, milyen boldogok és izgatottak voltak az ellátottak, amikor beköltözhettek a házba. Akkor valami egészen új kezdődött, ami még ma is jól működik. Igaz, vannak nehezebb napok is, de – miként fogalmazott – ahogy egy jó családban, itt is együtt vészelik át a nehezebb napokat.

A beszédeket a csapat hálás tapssal jutalmazta, és az azt követő képes-zenés összeállítást is, amelyben az elmúlt húsz év legszebb pillanatait nézhették meg újra, végül egy közös pezsgőzés és tortázás következett. Az ünneplés délelőtti óráit a Móra Ferenc Általános Iskola és EGYMI diákjainak zenés produkciója zárta.

A szülinapozás délután folytatódott. Három órakor érkeztek a Duna Dog Center jól nevelt kutyusai a gazdáikkal együtt, akiket az ellátottak kitörő lelkesedéssel fogadtak, majd egy közös örömzenélés zárta a napot.