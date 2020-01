„Hozománnyal” várják itt a leendő új doktorukat

Különleges, barátságos hangulatú ünnepségen vehettek részt azok a meghívott vendégek, akik dr. Kádas Zsófia, Előszállás háziorvosa nyugállományba vonulásának ünnepségére érkeztek.

Ezen az eseményen mindenki örült az ünnepelt jókedvének, és nem is annyira titkoltan egy kicsit szomorkodott a búcsúzás miatt. Dr. Kádas Zsófiától ezt is hallottuk: – Ez a remek hangulat egy jó igazolás arra, hogy az elmúlt itt eltöltött tizenhat év alatt milyen kapcsolat alakult ki közöttünk. Jól és érdekesen telt el ez az idő. Sokszínű volt ez a lakosság.

– Budapesti származású vagyok, először Mezőfalván dolgoztam. Könnyű volt ide beilleszkednem, hiszen mindenki segített benne. Nagyon sokat számított, hogy barátsággal fogadtak az itteniek. Nem mindegy, ha az ember odamegy egy idegen helyre, ahol minden házat és kilincset keresnie kell, és kedvesen fogadják, vagy nem.

Falu volt, de aztán sokat fejlődött

– Sokat fejlődött ez a falu. Javult az utak állapota, közművesítve lett, felújították az iskolát, és mostanra a művelődési házat is. Ennyi idő alatt gondolom egy kicsit előszállásivá is váltam. Könnyen kialakult az ismerősi köröm. Egyenes embereknek ismertem meg a település lakóit.

Pihenés mellett még dolgozik kicsit

– Még nem vonulok vissza teljesen, belgyógyászkodni fogok. Már vágytam arra, hogy visszatérjünk Budapestre. Nem félek attól, hogy túlságosan zajos lesz az itteni világhoz képest. Szeretnék egy kis fény és levegőszennyezést is kipróbálni! – tette hozzá nevetve.

Elteltek az évek

Farkas Imre, egy korábbi kedves munkatársaként méltatta a doktornőt, és elismerően szólt a náluk végigvitt tevékenységéről.

– Valóban „közeli” munkatársam volt, hiszen a polgármesteri hivatal és az ő rendelője között mindössze néhány méter a távolság – kezdte a történetét a tőle megszokott, oldott derűvel. – Úgy érzem, hogy az eltelt nem rövid időszakban bármilyen gondunk-bajunk volt, mindig segítségére voltunk egymásnak. Belátjuk, hogy elteltek az évek, és a hosszú helytállása után doktornő is pihenésre vágyik. Természetesen megértem, hogy elfáradt, hiszen negyvenhat évet dolgozott le ebben a beosztásban. Örülök, hogy épségben, egészségben tudta megérni ezt a kort.

A búcsú egyben súlyos gonddal is jár

– Számunkra más szempontból is nehéz ez a helyzet, hiszen a mai munkaerőhiány miatt nehéz a nyugállományba vonuló embereket pótolni. Ez a háziorvosokra különösen igaz. Tehát nagy feladat előtt állunk, amikor ezt az álláshelyet be akarjuk tölteni – folytatja Farkas Imre polgármester.

– A megoldásra törekszünk. A következő három hónapra megoldottuk a problémát. Reményeink vannak arra, hogy végső, jó megoldást is fogunk találni. Ilyenkor megfelelő ajánlattal kell élnünk a beosztás iránt érdeklődők számára.

A jó ajánlat

– Előszállás egy a szolíd, lehetőségeihez képest dinamikusan fejlődő és rendezett település. Az M6 autópálya mellett, szinte az ország közepén található. Ez azonban magában nem feltétlenül elég egy háziorvos-jelölt számára.

– Nyilván egy háziorvos, főleg, ha vállalkozásba jönne ide dolgozni, mérlegeli a praxis nagyságát, ami nálunk körülbelül kétezer háromszázas kártyaszámot jelent. Ez egy nagyon jó bevételi lehetőség. E mellett, ahogy mondani szokták, tokkal-vonóval felújítjuk az orvosi rendelő épületét. Az utolsó szögig kicserélünk benne mindent. Az eszközöket, a számítógépet és a bútorokat, mellette egy pályázat segítségével az orvosi rendelő és a vele egybe épített szolgálati lakás tetejét is le tudjuk cserélni.

– Nem ígérem túl magamat, de azt, aki komolyan, legalább nyolc-tíz évre gondolja az itteni szolgálatát, a mai kor követelményeinek megfelelő környezettel várjuk. Ez az épület­együttes a falu közepén található, szép kert és garázs is tartozik hozzá. Előszállás nem a világvége. Tele vagyok reményekkel.