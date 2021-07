Hová lett a sok virág a városból?

Olvasói levél érkezett szerkesztőségünkbe, amely azt taglalja, hogy miért nincsenek virágok a városban. Pár nappal később a polgármester hivatalos Facebook-oldala „virágosodott be”, mondván, milyen szépek a házak előtti kiskertek, és a virágosítási verseny milyen fontos dolog is valójában.

Dunaújváros Íme az olvasói levél: „Családunk régi olvasója a városi lapnak. Tapasztalatunk, hogy érzékenyen reagálnak a városlakókat érintő problémákra, s igyekeznek hatni a közvéleményre, s remélhetőleg képesek a városvezetők figyelmét is ráirányítani azokra a dolgokra, amik sokak közérzetét érintik.

Bennünk az a kérdés vetődik fel nap mint nap, ha a városban járunk, hogy „Hova tűnt a sok virág…” Évek, évtizedek óta díszítették parkjainkat, a közterületeket a virágágyások, aminek a látványa örömet szerzett a városlakóknak s az idelátogatóknak. Büszkék lehettünk arra, hogy egy panelos város is lehet zöld és virágos. Sajnálatosnak láttuk, hogy már az utóbbi években is egyre csökkent a virágfelületeknek a nagysága, de a tervező, kiültető, gondozó szakemberek munkája örömet tudott szerezni kevesebb virággal is. Most viszont rendkívüli szembetűnő, hogy a virágágyások parlagon maradtak, s éppen a város születésének 70. évfordulóján nem sikerül ezen változtatni. Tisztelt Szerkesztőség! Levelem írásával az a szándékom, hogy a szerkesztőség segítsen abban, hogy az emberek érezzenek rá, hogy a virágok a gondokat is enyhíteni tudják, s élhetőbbé tennék városunkat. Lelki egészségünk megtartásában is szerepük van, s nemcsak pénz kérdése a helyzet javítása. Sokak nevében köszönöm is, ha fel tudnák karolni ezt az ügyet, s az emberek akaratát mozgósítani tudnák.”

Pintér Tamás hivatalos polgármesteri Facebook-oldalán, pedig ez áll: „Minden alkalommal, amikor a városban sétálok, ámulatba ejtenek az épületek tövében megbúvó kis kertek, virágágyások, amelyeket a lakók gondoznak hatalmas odaadással. A „Virágos Dunaújvárosért” verseny azért fontos, mert közelebb hozza egymáshoz a dunaújvárosiakat…”

Olvasónknak igaza van, pont a város 70. évfordulójára maradtak üresek a virágágyások, s a városvezetés szemmel láthatóan nem tesz ez ellen semmit. Közben más tollával ékeskedve zengi a polgármester a közösségi portálon, hogy milyen szép, ha virágos a város.

Mindeközben az úttest mellett hagyott, isten tudja mikor lehullott falevelekből és a hónapok alatt összeállt mocsokból gomba sarjad az útpadka mellett a városban, illetve már a lakók fotózzák és küldik el nekünk, hogy hányinger, ahogy a Korányi Sándor utca egyes szakasza kinéz, és még sorolhatnánk a negatív példákat. Persze, tudjuk, nincs pénz, mert a kormány elvette. És ezt a tőmondatot már a propagandadumával megetetett városlakóktól hallja vissza az ember. Nem esnénk hanyatt, ha kiderülne, hogy azért nincs pénz az ilyen apró dolgokra, mert azzal fokozni tudják a kormány elleni hangulatot itt a városban, és ezzel a saját malmukra hajthatják a vizet. Pedig aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet… Vagy mégis?