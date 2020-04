Hosszú sorok alakulnak ki a hazai bankok előtt

Nehéz időket élünk, ebben a helyzetben bántásra nincs szükség, csak összefogásra.

Ennek a szellemében hívjuk fel a figyelmet arra, hogy némelyik banknál több tízméteres sor áll, mivel a bankokra nem érvényes, ami az élelmiszerüzletekre, gyógyszertárakra, hogy csak kilenc és tizenkét óra között vásárolhatnak a hatvanöt év felettiek. Ezért láthatjuk azt, hogy egymás mögött áll a húsz­éves és a hetvenéves.

Viszont vannak szigorú szabályok, a belépés előtt a bankok fertőtlenítik az ügyfelet, sőt, van, ahol nyilatkozatot kell tenni, hogy nem járt külföldön, és nem érintkezett koronavírusos fertőzöttel.

Persze van olyan bank is, amelyik saját hatáskörben úgy döntött, hogy tartja a nyugdíjasok számára – más helyen előírt – kilenc és tizenkét óra közötti kiszolgálási időszakot. (Egyébként a napokban mindenképpen jó lett volna, ha minden bankfiók hasonlóan cselekszik, hiszen most érkeztek meg a nyugdíjak, vagyis az idősebb korosztály részéről nagy volt a forgalom.)

Használjuk az elektronikus csatornákat, mindenkinek nagyobb biztonságot ad

Egyébként a bankok nagyon sok intézkedést hoztak a koronavírus miatt. Vannak olyanok, amelyek a legnagyobb, legforgalmasabb fiókjaikat bezárták.

A nyitvatartási idejüket kevés bank korlátozta, többnyire mindenki a megszokott nyitvatartási idővel dolgozik.

A fióklátogatásokra vonatkozó új szabályok léptek érvénybe a Bankszövetség ajánlása nyomán, szükség esetén az ügyféltérben tartózkodó ügyfelek számát korlátozzák. Az ügyfelek és dolgozók védelmében a fióki kiszolgálásra vonatkozó megelőző intézkedéseket vezettek be: a nagyobb forgalmú fiókokban korlátozták a bent tartózkodó ügyfelek számát. Kérik az ügyfeleket, hogy a fiókon kívül várakozzanak, és csak akkor lépjenek be a fióktérbe, ha egy másik ügyfél távozik. Emellett elektronikus felületeiken és a fióki ügyintézés során is felhívják ügyfeleik figyelmét az elektronikus csatornák használatára.