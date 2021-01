Hóra várva

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Havazás volt itt is, ott is az országban a hétvégén, de nálunk nem. Sajnos. Pedig most nagyon vártam. Kedvem lett volna a fotós kolléganővel tenni egy kört a hóval borított városrészekben, majd szánkózni egyet a keresztgyerekekkel a Baracsi úti domboldalon. Egyszerűen azért, mert már hiányzik ez a téli látkép és a vele járó mókázás. Elkezdődik a hét, úgyhogy most már ne is essen, dolgozunk, nincs sem idő, sem kedv, sem energia rá. Legközelebb majd csak a hét végén, miután mindenki leteszi a lantot. Bár ahogy elnézem az előrejelzést, a zord hidegen kívül kevés esély van rá. Azért remélem, nem kell tavaszig várni a hóra…