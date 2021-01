Holnaptól ismét “vörös zónában” lesz Lombardia

Kacziba Andi Dunaújvárosban született, jelenleg, Milánóban él. A koronavírus okozta helyzetről ír egy blogot, amelyet megosztunk önökkel:

Milano, 2021. 01. 16. – 312. nap

A járvány ideje alatt kialakult csiki-csuki miatt nem először történt hogy az “utolsó szabad nap” érzésével ébredtem.

Úgy döntöttem, délelőtt elmegyek szoláriumozni, majd foglaltam időpontot egy délutáni masszázsra. Sohasem gondoltam volna, hogy emiatt egyszer vakmerőnek fogom magam érezni. A szépségszalonok is csak tegnap délután tudták meg hogy holnaptól már nem nyithatnak ki, és emiatt igyekeztek minden vendéget belesűríteni a mai napba.

A szalon tulajdonosát már régóta ismerem, egy elvált fiatal nő, aki anyukája segítségével neveli négy gyerekét. Sohasem panaszkodott, és azt is csak az egyik alkalmazottjától tudtam meg, hogy beteges édesapját novemberben elvitte a Covid. Furcsa érzés volt maszkot viselve masszíroztatni, és természetesen a masszőrnő is maszkot viselt.

Elköszöntem a főnökasszonytól mielőtt kiléptem a szalonból, és ő csak annyit válaszolt, hogy “Kellemes lock downt!”

Este beugrottam a barátaimhoz egy kávéra, akik már arról álmodoznak hogy elutaznak Dubaiba vakációzni ha ott fizetés ellenében beoltathatják magukat a koronavírus ellen. Dubaiban a kínai oltást alkalmazzák.

A koronavírus brazil mutációja miatt Olaszország nem fogad repülőt Brazíliából, és nem léphetnek be az országba azok akik az elmúlt 14 napban Brazíliában jártak. Azok akik az elmúlt 14 napban érkeztek az országba Brazíliából, kötelesek a hatóságoknál jelentkezni. Egyenlőre nincs sok hír a brazil variánsról, de állítólag többen is megfertőződtek azok közül, akik már egyszer átestek a betegségen.

A kormány ma esti adatai szerint az aktív fertőzöttek száma 557717 az elmúlt huszonnégy órában 16310 az új fertőzött, közülük 2134 (13,08%) Lombardia régióban van.

22784-en (-57 tegnapról mára) szorulnak jelenleg kórházi kezelésre, és 2520 ( -2 tegnapról mára) beteget az intenzív osztályon kezelnek (lélegeztetés).

Az intenzív osztályon kezelt betegek közül 170-en a mai nap folyamán kerültek be az osztályra.

532413-an orvos által elrendelt házi karanténban vannak.

Eddig 1729216-an gyógyultak, közülük a mai napon 16310-en.

Az elhalálozottak száma 81800, közülük a mai napon 475-en hunytak el.

Az eddig megfertőződöttek (jelenleg fertőzöttek + gyógyultak + elhunytak) száma 2368733.

A fertözöttek száma 0,7%-kal emelkedett az elmúlt huszonnégy órában.

A koronavírus elleni védőoltást ma délig összesen 1059294-en kapták meg.

Az elmúlt huszonnégy órában 260704 teszt (ebből 97474 gyorsteszt) által 16310 fertőzöttet azonosítottak. A gyorsteszteket már második napja beleszámolják a teszt-pozitív arányba, ezáltal nincs értelme összevetni az eddigi eredményekkel.

Az elmúlt két nap tesztaránya:

jan. 16. 6,26% 260704 teszttel +16310,

jan. 15. 5,9%, 273506 teszttel +16146.

Az országos tesztarány 6,26% minden 100 tesztből 6 pozitív), Lombardia tesztaránya 6,04% (100 tesztből 6 pozitív).

Holnaptól ismét “vörös zónában” lesz Lombardia, ami azt jelenti hogy január 31-ig ismét lock down-ban vagyunk. Írhatjuk megint az önbevallást ha kimozdulunk otthonról, és kötelező marad a szájmaszk viselete kint és bent egyaránt. Az árleszállitásnak is befellegzett hiszen holnaptól a boltok sem nyithatnak ki. Továbbra is kinyithatnak az élelmiszerboltok, gyógyszertár, dohánybolt, valamint az újságos, az éttermek pedig házhoz szállíthatnak este 10-ig. A fodrászok, borbélyok továbbra is fogadhatják vendégeiket, és nyitva maradhat a tisztító is.

Kacziba Andi