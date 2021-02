Hogy fog működni?

Eddig is volt helyi távhőrendelet, a most beharangozott új verzió olyan szankciót is tartalmaz, amely betarthatatlannak tűnik a gyakorlatban.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A dolog előzménye, hogy a közelmúltban nagyszabású karbantartási munkálatokat végzett a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- és Hőszolgáltató Kft., aminek következményeként időszakosan szünetelt a távhőszolgáltatás a város több pontján. Nagy volt a nyomás a városvezetésen, lépniük kellett valamit, elvégre részben önkormányzati tulajdonú cégről van szó. Pintér Tamás polgármester sajtótájékoztató keretében bejelentette a többi között, hogy a jegyző hatósági eljárást indít a DVCSH ellen, és rendeletet is alkotnak a távhőszolgáltatásról annak érdekében, hogy ne fordulhasson elő hasonló eset (tudják, ez volt az a sajtótájékoztató, ahol a polgármester megerősítette, hogy nincs tartozásuk a társaság felé, miközben a DVCSH szerint már korábban is tájékoztatták az önkormányzatot a kintlévőségeiről, és azon a héten háromszor is utalt nekik a városvezetés).

A távhőrendeletet összeállította az önkormányzat, ezt vázolta csütörtökön Szabó Zsolt alpolgármester. A többi közt szankciókat vezetnek be, amelyekkel a lakókat szeretnék védeni. Ha a használati meleg víz kifolyó hőfoka nem éri el a 40 fokot, illetve a lakásban kevesebb a hőfok, mint aminek lennie kellene, akkor írásban tehetünk panaszt a DVCSH-nak, és visszakaphatjuk a szolgáltatás díjának bizonyos részét. Értjük a szándékot a rendelettel, de a megvalósítását nem látjuk ilyen egyszerűnek. Logikus kérdés, hogy mitől lesz az otthoni mérés hiteles, ki ellenőrzi azt hivatalosan, hogy valóban nem volt a rendeletben foglaltaknak megfelelő a hőfok? Szabó Zsolt azt válaszolta, hogy a saját mérésünket jelezni kell a DVCSH-nak, és ha vita lesz, akkor a fogyasztóvédelemhez lehet fordulni. Azt is hozzátette, hogy a rendeletről szóló tájékoztatót megküldték a DVCSH-nak, hogy fel tudjon rá készülni (magyarul, nem egyeztettek erről a céggel – a szerk.). Nehezen tudom elképzelni, hogy erre kellően fel tud készülni a cég abból a szempontból, hogy számtalan bejelentés érkezhet az ügyfélszolgálatra. Viccesen hangzik, de ugye önöknek is van olyan ismerősük, akit látnak a lelki szemeik előtt, amint hőmérővel a kezében vizsgálja a lakás minden egyes zegzugát, és néhány fokos eltérés után riadót fúj a szolgáltatónak? Ha valós probléma adódik, akkor vajon mennyit kell majd várni, hogy a szolgáltató is leellenőrizze a bejelentésünket? És vajon a megemelt hőmérséklet többe kerül?

A témában kerestük a DVCSH-t is, ahonnan azt a választ kaptuk, hogy az önkormányzat még nem tájékoztatta őket, így egyelőre nem tudnak mit nyilatkozni lapunknak. Szabó Zsolt elmondta, a napokban minden tájékoztató felkerül az önkormányzat honlapjára a rendelettel kapcsolatban. Medgyesi Miklós szóvivő elmondta, a rendeletről az előző héten, rendkívüli ülésen tárgyalt a közgyűlés.