Hivatásuk elismerten diplomás védőnői ők

A Nemzet háziorvosa versenyben dr. Fekete Borbála mellett a munkatársait is elismerték. Most őket kérdeztem a szakmai múltjukról, a munkájukról és a versenyen szerzett élményekről.

Baracs–Kisapostag: Farkas Mónika

– Székesfehérváron végeztem általános ápolóként, ezután Szegeden tanultam védőnőnek. 1995-ben végeztem, és októberben álltam munkába Baracson. Dr. Gáncs Lászlóval dolgoztam együtt több mint húsz évig. Sokat tanultam tőle, hálásan köszönöm neki! 2013 óta helyettesítettem a templomosi körzetben. Itt kerültem munkakapcsolatba Borikával, aki előtte nekem háziorvosom volt. Közvetlen, barátságos embernek ismertem meg. Az első perctől fogva kollegiális volt, a munkakapcsolatunkat pedig nyugodtan nevezhetem barátinak. Nekem sokat jelent, hogy van egy stabil háttér, amit ő ad. Magánemberként is rendkívül segítőkész, rugalmas és melegszívű.

– Amikor jelölték a Nemzet háziorvosának, akkor azt éreztem, biztosan megérdemelné ezt az elismerést. Ezért is támogattuk annyira a szavazatainkkal. Egyszer hív, hogy menjünk, mert jön a Hírlap fotózni. Nem értettem, hogy nekünk miért kell a fotón rajta lenni. Ő azt mondta, hogy csapatban dolgozunk. Később megkért minket, a munkatársait, hogy menjünk el a gálára. Természetes volt, hogy elkísérjük, hiszen végig szurkoltunk neki, és mellette álltunk. Amikor meghallottam a nevem, hogy menjek ki én is, nagyon meglepődtem, mert egy orvos sem mondta a védőnője nevét, csak Borika. Megható volt, hogy gondol rám, és elismeri a munkámat. Óriási élmény volt, olyan ünnepi pillanat, amit nem minden nap él át az ember. Büszke vagyok Borikára, hogy megnyerte a versenyt, hogy ő lett a Nemzet háziorvosa. Csodálatos dolognak tartom. Csak példaképpen, ez egy tegnapi történet, az emberségről. 40 fokos láza volt egy kisfiúnak, nem volt fűtés a házukban. A polgármester pár órán belül vitetett fát a családnak, Borika kiment a kisgyermekhez, és kiváltotta gyógyszereit is.

Daruszentmiklós: Nagy Veronika

– Tíz éve végeztem mint védőnő a Pécsi Főiskola szombathelyi kirendeltségén. Pályakezdőként kerültem a daruszentmiklósi körzetbe. Dr. Bankovics Lajos háziorvos és dr. Stingli Erzsébet gyermekorvos mellett láttam el a védőnői feladatokat. Ez a szakma megreformálódott, nem gyakori, hogy a védőnő és az orvos együtt dolgozik, mert mindegyiknek külön feladatai vannak. Mi a doktornővel egy épületben vagyunk, ezért meg tudjuk együtt tartani a tanácsadásokat. Jó vele együtt dolgozni, ezért nem is volt kérdés, hogy szavazunk-e rá. Mindenki nagyon pozitívan beszél róla. Egy jó közösség alakult ki, és folyamatosan szavaztunk rá.

Nagyon izgalmas volt a verseny, sőt még a díjátadó is. Ahogy adták át a nyereményeket és még a doktornő nevét nem mondták ki, egyre izgatottabbak lettünk, a másodikat pedig hatalmas lelkesedéssel tapsoltuk meg, mert tudtuk, hogy most így Borbála doktornő nyeri meg a versenyt. Engem személy szerint nagyon meglepett, hogy minket, védőnőket is megemlített, és hogy mi is kaptunk oklevelet. Ott a díjazottaknál senki sem említette meg a védőnőjét, csak a doktornő. Nekem ez nagyon jólesett. Én őt mentem ünnepelni, nem is számítottam arra, hogy én is megkapom a diplomát. Méltó helyre teszem majd ki, a védőnői tanácsadó falán fog emlékeztetni a hivatásom szépségére.