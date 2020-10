Hitellel, vagy tán hiteltelenül?

Az elmúlt időszakban tartott városvezetői sajtótájékoztatókon előkerült a városi takarítógépek témája. Ezekről a létező vagy esetleg nem létező gépekről azonban korábban is szó esett nem egyszer, de nem volt világos számunkra, hogy mi a valóság ezekkel kapcsolatban. Utánanéztünk a témának.

Az új városvezetés 2020 februárjában közmeghallgatást tartott. Az ülés tárgya a 2019-ben elvégzett helyi közfe­ladatok ellátásának ismertetése, valamint a 2020-ban elvégzendő, városfejlesztéssel, városüzemeltetéssel és közszolgáltatások biztosításával kapcsolatos tervek bemutatása volt. Ezen hangzott el Pintér Tamás polgármester beszámolójában, hogy 100 millió forintot különítenek el a költségvetésben a közvilágításra, 50 milliót út- és járdatakarító gépek vásárlására, valamint színvonalas programokat rendeznek majd a város 70. születésnapjára. Nem részletezte, hogy pontosan milyen gépekre is gondolt. Tavasszal és nyáron az önkormányzat hivatalos honlapja többször is megírta, hogy takarítógép járja a város utcáit, és feltakarítja a „többéves” koszt, több mint 50 tonna portól szabadítva meg a várost. Július 30-án pedig azt írták, hogy egy járdatakarító gép is munkába áll.

Erről a gépről Medgyesi Miklós önkormányzati sajtószóvivő a témában korábban feltett kérdésünkre válaszolva azt írta, hogy ez egy eddig nem használt utcaseprő gép.

Nem egyszerű a képlet ebben a kérdésben

Ugyanebben a kérdéskörben ugyanakkor azt is elmondta, hogy „a pandémiás helyzet és az önkormányzatot ért megszorítások miatt az új gépek beszerzését egyelőre elhalasztottuk”. A közelmúltban pedig Szabó Zsolt gazdasági alpolgármester szólt egy másik téma kapcsán a takarítógépekről. Szavai szerint az előző városvezetés rendelt takarítógépeket, de azokat már az új városvezetésnek kellett kifizetnie.

Mivel a kép így meglehetősen kuszának tűnt számunkra a városi takarítógépek helyzetével kapcsolatban, ezért a következő kérdést tettük fel az önkormányzati sajtószóvivőnek: „Szabó Zsolt alpolgármester említette a legutóbbi sajtótájékoztatóján, hogy a Fidesz által anno megrendelt utcai takarítógépeket a mostani városvezetésnek kell kifizetni. Ez megtörtént, a gépek ki vannak fizetve, és munkára is foghatóak, bekerültek a helyi gépparkba? 2019. március 21-i közgyűlésen volt ez sürgősségi indítvány: erdészeti és utcatakarító gépekre összesen cirka 36 millió forint. Ez az a tétel?” Erre a következő választ kaptuk: „Igen, erről van szó, de ahogy az előterjesztés is írja, ez 18 923 000 forint. Ugyanekkora összegért történt még járdaseprő-, lombszívó-beszerzés a hitel terhére.”

Tehát azt állítja a jelenlegi városvezetés, hogy az előző, fideszes vezetés által megigényelt 1,5 milliárd forintos hitelkérelembe benne voltak a takarítógépek, de kifizetés nem történt. A Magyar Közlönyben megjelent az 1804/2019. (XII. 23.) Kormányhatározat, amely az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2019. decemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról szól. Ennek 1-es számú mellékletében feltüntetik tételesen, hogy az 1,5 milliárd forintos dunaújvárosi hitelkérelemben a kormány mihez adott jóváhagyást, és mihez nem.

Ez a takarítógépes tétel egyik oldalon sem szerepel: sem a kormány által jóváhagyott, sem a nem jóváhagyott fejlesztési tételek között, magyarul, nincsen benne a felsorolásban.

Tehát nem értjük, hogy Szabó Zsolt gazdasági alpolgármester miről is beszélt pontosan az átlátható gazdasági működtetést is hangoztató sajtótájékoztatóján, amikor ezek a gépek is szóba kerültek a 1,5 milliárdos hitelkérelem apropóján. Amúgy meg ősz van, lombhullás, és tekintve, hogy szinte egy erdőben lakunk, lassan neki kéne veselkedni az avar eltakarításának.

Mindegy, hogy hitellel vagy hiteltelenül…