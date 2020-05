Hibás és hiányos a kiírás

– Mikor nyit a mozi?

– Erre a kérdésre nem tudunk válaszolni, sajnálatos módon nem tudtunk pályázni.

– Hogy-hogy?

– Meghívást kaptunk, de olyan pontatlanságakat és hiányosságokat tartalmazott a pályázati kiírás, hogy arra korrekt pályázatot lehetetlen lett volna beadni. Ennek tisztázására mi kérdéseket tettünk fel a hivatalnak, beszéltünk a város vezetőivel is, megkerestük a bizottsági tagokat, de a beadásig semmilyen választ nem kaptunk. Pontosabban a postai határidő napján kaptunk választ arra, hogy a koncesszió 4 vagy 5 évre szól, mert a kiírásban mindkét időszak szerepelt. Ugye ez sem mindegy.

– Mégis milyen jellegűek voltak a kérdések?

– Az üzleti tervvel és a gazdálkodással kapcsolatosak. Példaként kiemelve a pályázati kiírásból úgy tűnt, hogy az általunk végzett beruházások az önkormányzat tulajdonába kerülnek, de nem határozták meg, hogy mit tekintenek beruházásnak. Energetikai fejlesztésen ment keresztül az épület, ezért változott a technológiája is a fűtésnek. Tudnunk kellett volna paramétereket, hogy ki tudjuk számolni, hogy ez a költségeinket hogyan módosítja.

– Miért lényegesek ezek?

– Nagyon sokan emlékeznek még arra, hogy a Dózsa mozi 2011-re teljesen eladósodott, tönkrement. Az elődünk bezárta, mert képtelen volt tovább üzemeltetni. Mi nem mentünk, nem mehetünk bele felelőtlen ígérgetésekbe, mert nem lehet, hogy a most felújított épület ismét bezárja a kapuit. Mi az elmúlt közel tíz esztendőben bebizonyítottuk, hogy lokálpatrióták vagyunk, folyamatosan fejlesztettünk, minden bevételt visszaforgattunk a moziba. Egyetlen fillért sem vettünk ki belőle, mert mi itthon vagyunk, s hosszú távú működtetésre rendezkedtünk be. Ez egy idegenlégióstól nem feltétlenül várható el, főleg, ha jövedelemszerzési szándékkal pályázik. Mi másért pályázna egy számára idegen városban.

– Megvették a székeket is…

– Igen, még tavaly év elején megvásároltunk 560 moziszéket, mert tudomásunk szerint a felújítási projekt ezt nem tartalmazta. Ez nagyságrendileg tízmillió forintos beruházás volt a jövőre készülve.

– Nem rizikó ebben az esetben nem pályázni?

– Félreértés ne essék, mi szeretnénk üzemeltetni a Dózsa mozit, s meg is teszünk érte mindent, de nem felelőtlenül. Szeretnénk egy szakmailag tisztességesen kiírt pályázaton megmérettetni magunkat. S ennek érdekében megtesszük a szükséges lépéseket.

Az előzmények, évszám szerint, kronológiai sorrendben

Az utóbbi évtizedekben veszteségesen üzemel a mozi. A város vezetésének a célja, hogy a veszteséget csökkentsék, s a legkevesebb önkormányzati támogatással működjön az intézmény.

(2003. 12. 16.) Hétmillió forintos távhődíj-tartozása halmozódott fel a Dózsa Mozicentrum Kft.-nek, ezért idén még egyszer sem kapcsolták be a fűtést az épületben. Abban mindenki egyetért, hogy a mozinak maradnia kell, és hűséges nézői is kitartanak az intézmény mellett. A pénzügyeket viszont rendezni kell.

(2010. 11. 18.) A mozinak új lendületet szeretnénk adni, újra meg kívánjuk tölteni kulturális élettel. Ebben hiszünk, a jövőt tekintve bizakodóak vagyunk, még akkor is, ha sokan bolondnak tartanak minket, hogy ilyen fába vágtuk a fejszénket. Nagyon komoly terveink vannak. Elhatároztuk, a város szégyenéből a régió büszkeségét hozzuk létre – avatott be elképzeléseikbe Szalai Attila. S aki ismeri, tudja, hogy nem a levegőbe beszél.

(2011.07. 08.) Aztán… Premier filmek, új hangrendszer, 3D-s vetítő, közösségi tér, fesztiválok, koncertek, előadások, újraélesztési rekordkísérlet, felújítás alatt is maximális kényelem és minőség az egyetemen. Rászoruló fi atalok támogatása mozijeggyel, Idősek otthonában havonta fi lmvetítés, közben önfenntartás…

(2011–2020.) És utána?…