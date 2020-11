Hétszáz tekerccsel búcsúzik betegeitől negyvenöt év után

Hétszáz külön kis üzenetet tartalmazó idézettel köszön el betegeitől Hernáth Erzsébet, aki több mint 45 év után távozik a magyar, de legfőképp a dunaújvárosi egészségügyből. A betegei által legendaként jellemzett asszisztenst egy hétfői rendelés után kerestük fel a Vasmű út 10. szám alatt található rendelőben.

Hernáth Erzsébet 1962 óta él a városban, beköltözése óta ugyanott, az Erkel kertben. Iskoláit remekül végezte, majd a Münich Ferenc Gimnáziumban kezdte el tanulmányait, ám ezeket nem fejezte be.

– Imponált, hogy a nővérem már kereső a helyi kórházban. Én viszont édesapámék pénzén éltem. Feladtam a gimnáziumot, és bementem a kórházba. Segédápolóként kezdtem, nem volt könnyű. Szüleim elfogadták, de édesapám jelezte: nincs kifogás a munka mellett kell az érettségi és a szakma is. Makacs voltam, meg is lett minden, az érettségi után el is végeztem az intenzív újszülött szakasszisztensit. Büszke vagyok rá, hogy kiváló minősítéssel végeztem. Tizenkét éven át dolgoztam az újszülött­osztályon, majd sajnos váltanom kellett.

Pályafutásom során mindig is azt éreztem, hogy jó és segítőkész embereket, kollégákat kapok magam mellé

Dr. Wittmann Károly ajánlotta fel, hogy egy felnőtt körzetben lenne asszisztensi állás. Megijedtem, de elvállaltam. Az újszülöttosztályon kisgyermekeket segítettem, most pedig érkeztek a 70-80 éves emberek. Óriási váltás volt. Pályafutásom során szinte mindig éreztem, hogy jó és segítőkész embereket kapok magam mellé. Ezúttal is így történt. Bár nehéz volt a váltás, hamar beleszoktam. Ennek már 33 éve. Számomra ez mindig egy hivatást jelentett, soha nem egy szakmát vagy egy szimpla munkahelyet. Minden nap éreztem, hogy felelős vagyok a hozzánk betérő emberekért – mondja Hernáth Erzsébet, akinek megemlítjük, hogy: olvasóink jelezték számunkra, hogy a hosszú évtizedek során különleges figyelmet kaptak öntől.

– Megtisztelő, ha ezt mondták, de engem csak az vezérelt, hogy a betegek mindig a lehető legjobb kezelést kapják. Egyben el is vártam, hogy ott legyenek a megbeszélt időpontban, az adott kezelésen. Az utóbbi években többször volt a körzetben orvosváltás, helyettesítés. Nem akartam bizonytalanságban tudni a betegeimet, de most úgy érzem, eljött az idő – említi Erzsébet, aki egy külön kis ajándékkal is készül:

– Az utóbbi hetekben-hónapokban már próbáltam mondani, hogy én hamarosan már nem leszek itt. Nekem is nehéz a búcsú, de egy kis figyelmességgel készülök: minden betegnek készítek egy-egy kis ajándékot, amelyen egy idézet olvasható. Hétszáz ilyen kis tekercset adok majd át a napokban.

Arra kérdésre, hogy mivel tölti majd nyugdíjas éveit, Erzsébet így felelt:

– Édesapám 96 éves, szeretnék vele még sok időt tölteni. A másik nagy álom, a Balaton, remélem, összejön. Ám a lényeg, hogy a betegek adjanak bizalmat és türelmet az utánam jövő fiatal kollégának, aki majd őket segíti.