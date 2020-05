Hétfőtől nyitnak az óvodák, bölcsődék

Mivel a járványveszély mértéke érdemben csökkent, az óvodák és a bölcsődék a megyékben május 25-től, a fővárosban június 2-től visszatérnek a normális működési rendhez, jelentette be Maruzsa Zoltán oktatási államtitkár. Ennek megfelelően Dunaújvárosban is május 25-étől a szokásos működéshez térnek vissza a bölcsődék és az óvodák.

Hétfőtől tehát megszűnik az ügyeleti rend, és normál működésre állnak át, az óvintézkedéseket azonban továbbra is betartják, el vannak látva a megfelelő fertőtlenítőszerekkel is. Így továbbra is kérik azt a nyilatkozatot, amelyben a szülő büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik arról, hogy a gyermek egészséges, és nem jártak külföldön sem. Ez érvényes az óvodákra és a bölcsődékre egyaránt.

Aki már hétfőn szeretné a gyermeket az intézménybe vinni, annak ezt már tegnap 10 óráig kellett jeleznie az intézmény vezetőjének. A későbbiekben pedig legkésőbb előző nap 10 óráig kell ezt a jelzést megtenni. Varga Anna Éva, a Bölcsődék Igazgatóságának vezetője elmondta, a szülők több mint a fele már jelezte, hogy hétfőn vinné gyermekét. A bölcsődék, óvodák takarítását, fertőtlenítését a lehető legalaposabban már korábban elvégezték, hétfőig megtörténik az udvari játszóeszközök fertőtlenítése is.

Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda vezetője elmondta, gondoskodnak arról, hogy az öltözőkben mindig csak annyi szülő tartózkodjon, amennyi az előírásnak megfelel, és mindenki csak kézfertőtlenítés után léphet be az óvodába. A szülőknek maszkot kell viselniük, és csak addig tartózkodhatnak az épületben, amíg muszáj. Mindenkit arra kérnek, hogy a megszokottnál több időt szánjon erre reggelente.