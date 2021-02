Helyben is kapják már a legidősebbek

Már az első napon közel 15 ezer regisztrált, idős embert beoltottak – közölte Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője az operatív törzs nevében a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs pénteki, online sajtótájékoztatóján – olvasható az MTI múlt pénteki összeállításában.

Mint már arról beszámoltunk, február 4-én elkezdődött azon legidősebbek oltása, akik regisztráltak a vakcinára. Őket a háziorvosuk értesíti az oltás pontos időpontjáról és helyszínéről, amely lehet a kórházi oltópont, vagy a háziorvosi rendelő, vagy az idős ember otthona is. Galgóczi Ágnes elmondta: a 15 ezer regisztrált, idős ember közül 5500-at Moderna-vakcinával oltottak be. A háziorvosok a rájuk bízott feladat felét elvégezték, a regisztrált idősek oltása folyamatos.

Már az elsők között jelentkezett a védőoltásra Rovó Istvánné is. A dunaújvárosi szépkorú betöltötte a kilencvenkettedik életévét. Mint azt elmesélte nekünk, sok helyre szokott járni, de vigyáz magára, vigyáz az egészségére, éppen ezért tartja fontosnak ebben a helyzetben a védőoltást. Ő postán adta fel jelentkezését a vakcina beadatására. Kérdésünkre elmondta, mindenkinek ajánlja a védőoltást, hogy megvédjük egészségünket, és jót tesz az immunrendszernek is. Szomszédjával is beszélgetett erről, és már ő is jelentkezett a védőoltásra.

Galgóczi Ágnes járványügyi osztályvezető beszámolt arról, hogy az eddig alkalmazott Pfizer és Moderna mellett újabb, az Európai Gyógyszer Ügynökség által engedélyezett oltóanyag, az oxfordi AstraZeneca-vakcina érkezik Magyarországra, amelynek első szállítmánya 20 400 ember beoltására lesz elegendő. Ezt az oltóanyagot a 60 év alatti regisztrált, krónikus betegséggel küzdők kapják majd. Ebből a készítményből is két dózis kell, 4-12 hét különbséggel. Az oltóanyag 2-8 Celsius-fokon tárolható, így „kezelése” könnyebb, mint az eddig alkalmazott vakcináké – ismertette. Ezzel együtt az oltási munkacsoport már három oltóanyaggal számol a kampányok szervezése során. Galgóczi Ágnes a megkezdett oltási kampány ellenére továbbra is azt kérte, hogy mindenki tartsa be a higiénés és jár­vány­ügyi szabályokat. A koronavirus.gov.hu oldalon hangsúlyozzák, hogy mindenki sorra fog kerülni, aki jelentkezett védőoltásra. A Magyarországra érkező vakcinaszállítmányok ütemében tudják ellátni a háziorvosokat oltóanyaggal, és a háziorvosok a praxishoz tartozó prioritási lista alapján sorra fogják hívni az idős, regisztrált betegeiket a következő hetekben.