Házasságra lép egymással a UPC és a Vodafone

Mit várhatnak a Fejér megyeiek a Vodafone és a UPC összeolvadásától? A kérdés Dunaújvárosban is aktuális lehet, hiszen jó néhány előfizetőjük él városunkban.

A fúzió miatt február 11-én felvettük a kapcsolatot a szolgáltatóval, kérdéseinkre a napokban választ is kaptunk. 2019 augusztusában robbant a hír, hogy az elsődlegesen a mobilos piacon erős Vodafone Magyarország, valamint a vezetékes piacon jelentős UPC közös tulajdonba kerül. Mivel utóbbi szolgáltató számos Fe jér megyei háztartásban jelen van, kíváncsiak voltunk arra, hogy mire készüljenek azok, akik számára a havi UPC-csekk olyan mint a havi víz- , gáz- és villanyszámla. Mikortól várható a UPC márkanév megszűnése? Fog-e változni bármiben a felhasználók jelenlegi szerződése, annak feltételei? Mi lesz a sorsa a Fejér megyei UPC ügyfélszolgálati irodáknak? A megnövekedett ügyfélszámot figyelembe véve várhatók-e további üzletek a megyében? Kell-e cserélni az otthonokban használt beltéri egységeket?

Ezek azok a fontos kérdések, amelyekre úgy gondoljuk, hogy olvasóink közül sokan szeretnék tudni a válaszokat, a lehetséges találgatások, spekulációk helyett. Mi magunk is. Március 2-án ismételten ígéretet kaptunk a szolgáltatótól, hogy rövidesen megküldik számunkra a válaszokat. Fentebb olvasható soraink megjelentek online-os felületünkön, azt követően a Vodafone sajtóosztálya elküldte számunkra a következőket: – 2019 nyarán sikeresen lezárult a Vodafone Csoport és a Liberty Global közötti tranzakció, amelynek köszönhetően a Vodafone Magyarország lett a UPC Magyarország 100 százalékos tulajdonosa. A két szolgáltató ma már egy cégcsoportként közösen bővíti gigabit képes szolgáltatásait, hozzájárulva ezáltal Magyarország digitális fejlődéséhez. A UPC márkanév áprilistól fokozatosan meg fog szűnni, és az ügyfelek a Vodafone márkanév alatt tudják a vezetékes szolgáltatásokat igénybe venni. Ennek előnyeit mindkét szolgáltató ügyfelei már érezhették az elmúlt hónapokban, hiszen a Vodafone számos kedvezményt biztosított a részükre, amikről a sajtón, hirdetéseken, és direkt üzeneteken keresztül nyújtott tájékoztatást a szolgáltató. A változás a már meglévő szerződéseket és az eddigi eljárásokat természetesen nem érinti.

Ennek megfelelően a vezetékes szolgáltatás a továbbiakban is a jelenleg használt beltéri egységeken folytatódik, azok cseréjére nincs szükség. A jövőben felmerülő változásokról az ügyfeleket időben, a megfelelő csatornákon előre értesíti majd a szolgáltató. Az ügyfélszolgálati irodák terheltségét valamint az ügyfelek igényeit településenként megvizsgálták a szolgáltató szakemberei, és ezek alapján döntenek az üzletek kapacitásának esetleges bővítéséről. Ez a folyamat jelenleg is tart, a felsorolt három érintett településen – Székesfehérvár, Gárdony, Dunaújváros – a tervek szerint április végéig zárul le. Dunaújvárosban ez már meg is történt, itt a UPC-s ügyfelek februártól a helyi Vodafone üzletben (Dózsa György út 2.) intézhetik ügyeiket. (Messzire nem kell menni, hiszen a két cég szinte falszomszédja volt egymásnak.) Mindemellett a szolgáltató képzésekkel gondoskodik arról, hogy az immár mobil és vezetékes szolgáltatásokat is értékesítő kollégák az adott településen élők igényeit maximálisan ki tudják elégíteni – írták közleményükben.