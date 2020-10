Hatvanan kerültek karanténba a felelőtlen anyuka miatt

Kacziba Andi Dunaújvárosban született, jelenleg, Milánóban él. A koronavírus okozta helyzetről ír egy blogot, amelyet megosztunk önökkel:

2020. 10. 12. – 216. nap

Korán reggel ismét a fotólaborba kellett mennem, és felszálltam a metróra. A metrón nem sokan voltak, senki sem volt a közelemben. A hangosbemondóra figyeltem, ami arra kért mindenkit hogy szabályosan viselje a szájmaszkját, orrát és száját takarva, valamint ne húzza le a szájmaszkot telefonáláshoz, evéshez, iváshoz.

Az újságok egy Ladospoli-i (Róma) szülinapról írtak. Egy lázas-köhögős anyuka, 8 éves kisfiának nem egy, hanem kettő szülinapi zsúrt rendezett, 30-30 meghívottal. Másnap Covid tesztje pozitív lett, és ő maga bevallotta az orvosoknak, hogy bár tünetei voltak, a születésnapról mégsem akart lemondani. A 60 meghívott, felnőttek és gyerekek, mind karanténba kerültek.

A kormány ma esti adatai szerint az aktív fertőzöttek száma 82764. Az elmúlt huszonnégy órában 4619 az új fertőzött, közülük 696 (15,1%) Lombardia régióban van.

4821-en (+302 tegnapról mára) szorulnak jelenleg kórházi kezelésre, 452 (+32) beteget az intenzív osztályon kezelnek (lélegeztetés), és 77491-en orvos által elrendelt házi karanténban vannak.

Eddig 240600-an gyógyultak, közülük ma 891-en.

Az elhalálozottak száma 36205, közülük a mai napon 39-en hunytak el.

Az eddig megfertőződöttek (jelenleg fertőzöttek + gyógyultak + elhunytak) száma 359569.

A fertözöttek száma 1,3%-kal emelkedett az elmúlt huszonnégy órában.

Ma 85442 tesztettel 4619 fertőzöttet azonosítottak.

Vasárnap 104658 teszttel 5456-ot,

szombaton 133084 teszttel 5724-et,

pénteken 129471 teszttel 5372-t, csütörtökön 128098 teszttel 4458-at, szerdán 125314 teszttel 3678-at,

kedden 99742 teszttel 2677-et.

A változó tesztszám miatt nehezen érzékelhető a járvány menete.

Nemcsak az elhalálozások száma ugrott nagyot, de a kórházi kezelésre, és az intenzív terápiára (lélegeztetés) szorulók száma is egyre gyorsabban emelkedik.

Úgy tűnik, az elkövetkező napokban 10 napra rövidülhet a karantén hossza.

Az új protokoll szerint a tünetmentesek 10 nap karantén után és egy negatív teszteredménnyel “szabadulhatnának”; a tünettel rendelkező betegeknek tíz napot kellene karanténban tölteniük a tünetek megjelenésétől, de legalább már három napja tünetmentesnek kellene lenniük ahhoz hogy tesztelhessenek. Ha tesztjük negatív, visszatérhetnek a megszokott életükbe.

A betegek közeli, tünetmentes kontaktjainak két lehetősége van: 14 nap karantén, vagy 10 nap karantén és negatív teszteredmény.

Azok számára, akik annak ellenére hogy nincsenek tüneteik, továbbra is pozitív teszteket produkálnak, könnyebb lesz szabadulni, mint eddig: a tünetek megszűnése után 21 nappal, ha a hatóságok másképp nem döntenek, elhagyhatják a karantént annak ellenére hogy pozitívak, mert már ennyi idő után nem fertőznek.

Ami az új szigorításokat illeti, valószínűleg az asztal szerviz nélküli vendéglátóegységeknek este 9-kor be kell zárniuk, a többieknek pedig éjfélkor.

Az esküvőkön, keresztelőn, temetésen, nem vehetnek részt több mint harmincan. Házibuli stop, és nem lehet több, mint hat vacsoravendég. Az iskolai kirándulás tiltólistára kerül, és az iskolák nem szervezhetnek semmilyen órát, foglalkozást amihez el kell hagyni az iskola területét.

Felvetődött az is, hogy a középiskolák átállnak az online oktatásra.

Hamarosan megtudjuk mi vár ránk, mert az új szabályok legkésőbb október 15-ig bevezetésre kerülnek.

Kacziba Andi