Hatszáz maszkot készítettek

Hatszáz kétrétegű, mosható anyagból készült arcvédő maszkot készítettek az elmúlt napokban a Dunaújvárosi Óvoda dolgozói, valamint a bölcsődék munkatársai.

A felajánlást kedden reggel adták át a városháza dísztermében kialakított járványügyi diszpécserközpontban a helyi szociális intézmények vezetőinek. Mezei Zsolt vá­rosüzemeltetési ügyekért felelős alpolgármester az önkormányzat nevében megköszönte a maszkokat, majd kifejtette, hogy az utóbbi hetekben folyamatosan érkeznek az városhoz a különböző adományok, amelyeket az aktuális igényeket és feladatokat szem előtt tartva továbbítanak a szociális intézmények felé. – Az óvodai és a bölcsődei dolgozók közös erőfeszítése és segítsége is bizonyítja, hogy összefogással úrrá lehetünk a koronavírus okozta megpróbáltatásokon – tette hozzá. Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda vezetője elmondta, jelenleg is két ügyeletes óvoda működik Dunaújvárosban, az intézményekben minden előírást betartanak, így a járványhelyzet miatt például a gyermeküket kísérő szülőket sem engedik be az épületbe.

– Most hatszáz maszkkal tudtunk segíteni, de természetesen az otthoni, úgymond „home office”-ban zajló gyártás folyamatos, hiszen számos olyan munkakör van, ahol napi szinten óránként, kétóránként szükséges cserélni az elvárt védőfelszereléseket. A kreatívan elkészített maszkok első körben az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonába, a Családsegítő Szolgálathoz, valamint a Jószolgálati Otthonba kerülnek.