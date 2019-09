Hatezer forint távhőtámogatás a város nyugdíjas lakóinak

Vélhetően az önkormányzati választások előtt e ciklusban utolsó alkalommal ült össze a városi közgyűlés. A rendkívüli közgyűlésen hat napirendi javaslatról szavaztak a képviselők.

A közgyűlés – két tételben – csökkentette a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a jövőben megvalósuló Mondbach-kúria és a Baracsi úti Arborétum fejlesztésére szánt összeget.

A képviselők rábólintottak, hogy a DAV Mérnöki Kft. kérelmére is – így a DAV Mérnöki Kft. megvásárolhatja a dunaújvárosi 2976/45 és a 2976/50 hrsz. alatt található ingatlanokat bruttó 22 685 375 forintért.

Az önkormányzat meghosszabbította a város vagyonkezelő cége, a DVG Zrt. felé korábban folyósított kölcsönszerződését. A 2018 májusában kötött kölcsönszerződést, amely kétszáz millió forintról szól, a DVG Zrt.-nek 2020 március végén kell majd visszafizetnie.

E döntéssel párhuzamosan a 2018. október 9. napján kötött szerződés alapján nyújtott kétszázkilencvenkétmillió-egyszázezer forint összegű tagi kölcsön összegével a közgyűlés megemelte a DVG Zrt. alaptőkéjét.

A kormánypárti és ellenzési képviselők között élénk vita folyt a helyi nyugdíjasok számára biztosított távhőtámogatás egyes költségtételeivel kapcsolatban. Szabó Zsolt e kérdésben tett egyéni indítványát nem szavazta meg a testület. Szepesi Attila gazdasági ügyekért felelős alpolgármester az ellenzéki felvetésekre reagálva elmondta, a helyi nyugdíjasokat kívánják támogatni, mindezt úgy, hogy e kiadást elbírja város költségvetése.

Sürgősségi indítványként került a testület elé, hogy a város – a korábban megkötött szerződéshez képest – többletforrást biztosítson a DVG Zrt.-nek a városi parkok zöldterületek fenntartására, a közterületek tisztán tartására, járdatisztításra, valamint az utak pormentesítésére – közel 30 millió forint értékben.

Visszatérve a helyi nyugdíjasok számára nyújtott távhőtámogatásra:

A szolgáltató DVCSH Kft. az alábbi közlemény juttatta el lapunkhoz: „A szolgáltató által küldött levélben található 2×3000 forintos kedvezménykártyát 2019. december 31-ig az ügyfélszolgálatnál (Dunaújváros, Építők útja 7.) érvényesíthetik a fogyasztók. A felhasznált utalványokkal lehet csökkenteni az esetleges hátralékokat vagy a következő havi számlában munkatársaink kérésüknek megfelelően jóváírjuk. A kedvezmény kártyákat elhelyezhetik a Társaságunk ügyfélszolgálatánál elhelyezett gyűjtőládában is, de feladhatják postán is. A kedvezménykártyák egy-egy fogyasztási helyhez kapcsolódik, ezért nem összevonhatók, nem átruházhatók. (Tehát egy nyugdíjas kedvezménykártyát tudnak egy lakhelyhez jóváírni). Fontos tudni, hogy a nem öregségi nyugdíjasok, de nyugdíjszerű ellátásban részesültek is a kedvezményezettek körébe tartoznak.