Hasznos tanácsok allergiásoknak

A parlagfű virágzása általában július végén, augusztus elején kezdődik, és október elejéig tart.

A Fejér Megyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint a növény pollenjére allergiás emberek ebben az időszakban tapasztalják a legerősebb tüneteket: szénanátha, különböző súlyosságú légúti problémák, esetenként fejfájás, alvászavarok. Fontos, hogy a pollenallergiás betegek forduljanak orvoshoz, lehetőség szerint már a szezon kezdete előtt.

Az alábbiakban felsorolt tanácsok nemcsak a parlagfűre allergiásoknak, hanem valamennyi, bármilyen pollenre érzékeny ember számára hasznosak lehetnek:

Figyeljék a pollennaptárt, amennyiben ismert az allergén, javasolt a virágzás előtt két héttel megkezdeni a gyógyszeres terápiát, hogy tüneteik mérséklődjenek a pollenszórás megindulásakor.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a gyógyszerszedés megkezdése előtt szükséges kikérni kezelőorvosuk tanácsait. A korai időszakban megkezdett speciális kezelés mindenképpen allergológus szakorvos feladata.

Magas pollenszám esetén minél kevesebb időt töltsenek a szabadban. A lakás szellőztetése éjszaka vagy esős időt követően javasolt.

Mossanak hajat naponta lefekvés előtt, hiszen a haj az egyik fő pollenraktár, szemcsék ezrei tapadhatnak meg rajta.

Minél gyakrabban és alaposabban porszívózzák a lakást, és lehetőség szerint nedves lemosást is alkalmazzanak.

A cipőket naponta tisztítsák nedves ruhával, ruháikat is naponta cseréljék és mossák, mert a pollen könnyen rájuk tapad.

Gyakran cseréljék az ágyneműt is, elsősorban a párnahuzatot.

Kerüljék a ruhák szabadban történő szárítását magas pollenkoncentráció esetén.

Magas pollenszórás idején ne nyissák ki a gépkocsik ablakát menet közben.

Pollenszűrő alkalmazása a szobaablakokon és a gépkocsiban jelentősen csökkentheti a pollenkoncentrációt és ennek következtében a páciensek tüneteit is.

