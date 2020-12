Használt kincsek és kézműves csodák vására

November 29-én, vasárnap délelőtt a karácsonyi fényekkel feldíszített kulcsi faluház előtti téren várták az érdeklődőket az adventi bolhapiacra.

Ahogy azt már megszokhatták a piac vásárlói, a kínálatban ismét volt kürtőskalács, a Siba Sajtporta finomságai, Felső Csaba-féle füstölt húsáru és kint volt a Csurgó család is, akik különleges házi mézeket hoztak a piacra és arattak ismét osztatlan sikert a vevőik körében. A bolhapiac használt árukat kínáló, kincseket őrző árusai mellett most a karácsonyi vásár hangulatához hűen számtalan kézműves is kínálta egyedi portékáját.

Ez a vasárnap délelőtti piac más volt, mint az előző években megrendezett eddigiek. Mert a ráérős nézelődés közben mindenki a kötelező maszk viselésével vigyázott a maga és a mások egészségére. Szerencsére azonban ez szemernyit sem rontott a vásári kavalkád hangulatán.

– Nagyon hűvösen, ködösen indult a nap. Már negyedik alkalommal tudunk a használt kincseinkkel az adventi időszakban kedveskedni a kulcsi közösségnek, és mivel ebben az évben elmarad a településen szokásos karácsonyi vásár, ezért most a kézműves alkotókkal közösen jöttünk ki a faluház környékére bemutatni a termékeinket. Szerencsére a reggeli szürkeség után dél­előtt már ragyogó, szinte meleg napsütéses időben volt részünk.

Örülünk, hogy egyre többen kilátogatnak hozzánk a faluból és a környék településeiről. Sokan családi programnak tekintik a vasárnapi piacozást, és nemcsak egyszerű áruforgalom folyik, hanem közösségi élet is – mondta el lapunknak Pádár Edit, a kulcsi bolhapiac ötletgazdája és főszervezője.