Hárs vagy esetleg gyertyán kerülhet a Vasmű úton kivágott platánok helyére

A Vasmű úti fák címmel tartott sajtótájékoztatót a helyszínen Mezei Zsolt általános ügyekért felelős alpolgármester kedden.

A tájékoztató elején Medgyesi Miklós, az önkormányzat sajtószóvivője elmondta, hogy a kivágott platánokat a DVG Zrt. a telephelyén szakszerűen tárolja, ezeket majd értékesítik, amit a fák pótlására fordítanak majd. A következő napokban a talajban maradt csonkok eltávolítását végzik el a szakemberek.

Mezei Zsolt kiemelte, az új fák beszerzésénél fontos volt, hogy azok bírják a városi életformát, illeszkedjenek a város klímájához, talajtűrőek és ellenállóak legyenek, és habitusukkal a Vasmű út képébe beilleszkedjenek, és legyen belőlük 61 darab előnevelt példány. Az egyik ilyen fatípus a „Sisi” ezüst hárs lesz, a másik az oszlopos gyertyán. E kettő közül választhat a város lakossága, hogy melyiket ültessék a Vasmű útra. A szavazás kedden délben elindult a város hivatalos honlapján (www.dunaujvaros.hu), de a polgármesteri hivatal földszintjén lévő dobozba is bedobhatják voksukat a lakók február 3-ig. Az alpolgármester hangsúlyozta, hogy kézi erővel fogják eltávolítani a platánok bent maradt gyökereit, mert azok annyira összenőttek a talaj alatt futó közművekkel, hogy gépi eltávolításuk lehetetlen és veszélyes lenne.

Feltérképezték a közműveket, találtak több, ma már funkció nélküli csövet, ezeket is eltávolítják majd. Az új fák telepítésénél – mint elhangzott – egy neves növénydoktor bábáskodik majd, hogy a munka szakszerű legyen és a fák megeredjenek új helyükön. A tájékoztató végén egy városlakó elmondta, hogy az összes fa kivágásával nagyon rosszat tettek az itt lakóknak. Arra kérte a városvezetést, hogy ha legközelebb ilyen súlyú döntést hoznak, akkor abba vonják be a városlakókat is. Majd olyan pecsétes szakvéleményt szeretett volna látni, ami indokolja az összes fa kivágását. Medgyesi Miklós válaszában a város honlapján közzétett szakvéleményekre hivatkozott, hogy azok a kivágás szükségességét alátámasztják.

Lehet szakszerűen is menteni A fehérváriak egyetlen platánfa miatt is kiálltak, és annak megmentését kérték és kapták. Dunaújvárosban senki nem kérdezte meg az embereket arról, hogy a Duna partján élők ezt akarták-e. Székesfehérváron a közvélemény ráhatására egy, a dunaújvárosiakhoz hasonló korú platánt mentettek meg a városgondnokság szakemberei. Ott nem volt szükség jogi megoldásra. Igaz itt Dunaújvárosban ugyan lett volna, és lehet, hogy lesz is, de sajnos már az sem segít a kivágott platánfákon, amelyekkel fiatalságunk egy darabja veszett el.

Ekkor került elő az engedélyeztetés kérdése, amire Mezei Zsolt azt mondta, hogy nem direkt vágták ki a fákat. Egy fa magától dőlt ki, hármat a katasztrófavédelem az eset másnapján „csapott ki” szintén életveszélyre hivatkozva. Ezután – mint mondta – szakértői véleményt kértek, majd meghívót küldött a Vasmű úti társasházak közös képviselőinek, hogy együtt, egy megbeszélésen döntsenek a fák sorsáról. Kiemelte, hogy nem vállaltak felelősséget azért, hogy egy másik fa kidőlve balesetet okozzon. Hangsúlyozta, hogy a jog ilyenkor lehetőséget ad a polgármesternek, hogy saját hatáskörében döntsön életveszélyre hivatkozva a fák kivágása mellett. A sajtószóvivő a 346/2008-as kormányrendeletet említette, amely szerint eljártak ebben az ügyben, és az ott megkívánt adminisztrációs kötelességeknek is eleget tettek.

A közművek és a faültetés problematikájának kapcsán Mezei Zsolt álláspontja szerint már a tervezésnél figyelembe vették a törvényi kötelmeket, és el lehet ültetni az új fákat. Felmerült egy kérdés, hogy miért nem platánfákat ültetnek vissza. Erre az volt a válasz, hogy a szakértők ezt semmiképp nem javasolták a közművek és a környezet miatt. A platánok ilyen környezetben nem élnek száz évig, mint máshol, mert a közművek itt már eleve akadályozták a gyökérzetük rendes kifejlődését. Így, mint azt Mezei Zsolt szakértői véleményekre hivatkozva elmondta a Vasmű út felújítása megrövidítette a fák életét, de nem jelentette ki, hogy azért kellett kivágni azokat, mert megtörtént a város főútjának rekonstrukciója.

A fakivágást előkészítő szakvélemény pontos árát Mezei alpolgármester nem tudta megmondani, de milliós nagyságrendű kiadásról beszélt. Az új fák telepítése pedig szavai szerint darabonként 50 és 100 ezer forintba kerülnek majd nagyságrendileg.