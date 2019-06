Három keresőkutya is „bejelzett” a Duna újvárosi szakasza alatt

Jelzett a keresőkutya Kisapostag magasságában, egy holtágban pénteken kora délután egy csónakban: azonnal kontrollcsoportot indítottak a helyszínre.

A kilenc nappal ezelőtt, május 29-én, szerdán este Budapesten szerencsétlenül járt, Hableány nevű kirándulóhajó még eltűntként számon tartott utasainak keresése pénteken is folytatódott: Dunaújvárosban, a volt kompkikötőnél is felállítottak egy mentőbázist.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) kérésére három önkéntes mentőcsoport tagjai szálltak itt vízre motorcsónakokkal és keresőkutyákkal, hogy végigkutassák a Duna két partját a térségben. Itt voltak a Terror­elhárítási Központ, a TEK emberei közül is néhányan.

Jackovics Péter tűzoltó ezredes, az OKF veszélyhelyzet-kezelési főosztályának vezetője újságíróknak a helyszínen elmondta: a szolnoki Életjel Mentőcsoport, a szegedi Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a miskolci Spider Speciális Felderítő és Mentőcsapat tagjai a Folyami Katasztrófavédelem munkatársaival és a dél-koreai Parti Őrség katonáival kiegészülve indultak az eltűntek keresésére. (Mint ismeretes: Érdnél, Ercsinél, Kulcsnál és Hartánál is találtak már a hajószerencsétlenség áldozatai közül.) A szerencsétlenség óta száznál több ember kutat a Dunán, közölte az ezredes.

Mindeközben a folyó fölött a Magyar Honvédség Mi–17 típusú kutató-mentő helikopterét is megfigyelhettük, pénteken 11 óra 45 perckor dél felé, 12 óra 50 perckor észak felé végighaladva a városnál, alacsonyan a Duna fölött: valószínűleg a honvédek is keresőszolgálatban voltak.

A mentők munkáját több kutya segítette: így a miskolciak 4 éves Bodza, 7 éves Bini nevezetű fekete labradorja, s a 3 éves német juhász, Hope. A 3 hónapos welsh terrier, Nózi tanulóként tartott velük.

A keresés megkezdése után röviddel már jelzett a szolnokiak kereső tacskója: Dunaújvárostól délre, Kisapostag magasságában, egy holtág partjánál emberi test jelenlétét mutatta. A kutatócsoport kontroll-vizsgálatot kért: egy másik kutyás csónak indult a helyszínre. Közben a harmadik csónak a várostól észak felé folytatta a keresését.

Az Országos Katasztrófavédelmi Szolgálattól kapott friss információ alapján három kutya is bejelzett Dunaújváros térségében. Információink szerint 17 órakor a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Búvárszolgálata elindult a helyszínre, körülbelül 18:30-kor érkeznek oda. Nem tudni milyen eredménnyel zárul a mai esti kutatómunkájuk.