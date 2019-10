Három dunaújvárosi iskola nyolc kicsi fája

Nyolc új facsemete kapott helyet a Római városrészben, a Fáy utca mögötti parkban.

A nyárfákat a Gárdonyi Géza Általános Iskola, a Móra Ferenc Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény és a Dunaújvárosi SZC Rudas Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma első évfolyamos diákjai ültették el tegnap.

Vass Ádám, a körzet fideszes önkormányzati képviselőjelöltje kezdeményezte ezt a környezetvédelmi és környezetszépítési akciót, amelyben támogatták őt a Római városrész három említett iskolájának igazgatói. Az intézmények vezetői örömmel fogadták a javaslatot, és kedden délután hagyományteremtő szándékkal elültették az első nyolc fát az egyelőre még csak gyepesített területen. A cél az lenne, hogy a parkot évről évre minden elsős osztály egy facsemetével gazdagítsa, amit aztán később ápol, gondoz is.

A Gárdonyiról köztudott, hogy örökös ökoiskolaként működik és a Rudas számára is fontos a környezetvédelem, a mórások pedig nyitottak az efféle kezdeményezésekre.

A környezettudatosságra nevelés kulcsfontosságú a mai pedagógiában, magával a területtel pedig további tervei is vannak a képviselőjelöltnek. Mivel elég kicsi zöldterületről van szó, valószínűleg hamar megtelik facsemetékkel. Ekkorra térkövezett ösvény és padok díszítik majd a parkot, ami ideális helyszín lehet akár a diákok, akár a környék lakóinak pihenésére is. Mészáros László, a DVG Zrt. erdészeti és parkfenntartási ágazatának vezetője azt mondta, a most elültetett fák 8 év múlva megközelítőleg 6 méter magasra nőnek majd.