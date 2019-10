Harmadszor: a dunaújvárosi szakképzés napja

Immár harmadik alkalommal telt meg érdeklődő diákokkal és hét szakképző iskola mintegy nyolcvan bemutatójával a Dunaferr iskola Apáczai tagintézménye tegnap egész nap, a dunaújvárosi szakképzés napján.

Az esemény kiváló lehetőséget biztosít a pályaválasztás előtt álló diákok számára, hogy még mielőtt döntenének, testközelből is megnézhessék, mi több, ki is próbálhassák a kiszemelt szakmát az adott szakember segítségével, ezzel is csökkentve az esetleges tévedés lehetőségét.

A dunaújvárosiak számára ez a szakmai bemutató show-műsor már szinte magától értetődő, pedig egyedülálló lehetőségről van szó, ugyanis az ország egyetlen szakképzési centrumában sincs hasonló kezdeményezés.

A szakmai napon Pocsainé Varga Veronika, a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum főigazgatója köszöntötte a diákokat, majd Pintér Tamás polgármester szólt a megjelentekhez: „Nézzetek meg minden szakmát, hiszen ha ezek közül választotok, rendkívül fényes jövő vár rátok, hiszen egy szakmával a kezetekben olyan sikereket tudtok elérni ma Magyarországon, amelyben biztosított lesz számotokra és a családotok számára a jövő.”

A látványos bemutatók után most az őszi szünetben át tudják beszélni a látottakat a családok, hogy aztán már annak az iskolának a nyitott napjára látogathassanak el, amelyben a kiválasztott szakmát oktatják.