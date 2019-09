Hamarosan becsöngetnek!

Már csak néhány nap, és újra az iskolapadba ülnek a gyerekek, ami nem csupán nekik, hanem a szüleiknek is nagy kihívás lehet. Nézzük, miként lehetnek a felnőttek a nebulók segítségére!

A szeptemberi iskolakezdés nagyon izgalmas, várakozásokkal teli szakasz akkor is, ha ez az első ilyen a gyermek életében, és akkor is, ha ez már egy megszokott helyzet az egész család számára.

Pszichológusok nem szeretik aggasztónak vagy nehéznek nevezni ezt az időszakot, hiszen a gyerek képességeinek, lehetőségeinek megfelelő kihívásról van szó, ami nagyon is motiválóan hathat rá, sőt az önbizalmát is növelheti. Ha figyelemmel kísértük gyermekünk eddigi „utazását” az oktatási-nevelési rendszerben, akkor tudjuk, hogy éppen min megy keresztül, esetleg milyen fejlesztőfoglalkozás segítené a lehetőségei kiaknázásában. Valójában ezek, a követés és az együttműködés azok a lényeges pontok, amelyekkel szülőként megalapozzuk a gyermek következő lépéseit.

Egy új életszakasz

Az iskolakezdést tekinthetjük úgy, mint a gyermekek életében előforduló, alkalmazkodással járó változást, hétköznapi nehézséget. Ilyenkor a gyereknek egyértelműen mozgósítania kell pszichés energiáit és az addig felépített készségeit, de a kisebb kihívásokat általában képes leküzdeni. Ideális esetben tehát nincs ok arra, hogy a fiatal extrém szorongásos helyzetbe kerüljön az iskolában. Ám egyeseknek már önmagában az új életszakaszba való átlépés is kisebbfajta krízis lehet, amelyen családi szertatásokkal, mesékkel, beszélgetésekkel vagy akár játékokkal lehet átsegíteni őket. Nagyon fontos továbbá az ilyen jellegű változások esetében közösen kialakítani a gyerek számára egy átlátható és követhető napirendet. Ha már önálló tinédzser, akkor is figyelni kell arra, hogy megfelelően táplálkozzon, eleget aludjon és legyen ideje a kikapcsolódásra. Ha az ösztöneink mégis azt súgják, hogy a gyerek egyelőre nincs felkészülve a nagyobb igénybevételre, beszéljük át a kérdéskört hozzáértő pedagógussal, pszichológussal, gyógypedagógussal.

Számtalan helyzetben szoronghat

Persze, hozhatja úgy az élet, hogy az akadály nagyobbra nő annál, mint amit a gyerek képes megugrani… Ha azt észleljük, hogy a gyerek az iskolában vagy társas helyzetekben túlzottan, őt leblokkoló mértékben szorong, szülőként kötelességünk végiggondolni, mit tehetünk a gyerek érdekében. Az iskolában sokféle oka lehet a szorongásnak: a tanórai teljesítés, a felelés, a barátkozás, a közösségbe illeszkedés mind-mind kihívást lehet.

Ha a gyerkőc fáradékonyságra, alvásproblémákra, étvágytalanságra, rosszkedvre, fokozott izzadásra vagy a kisebb csemete hasfájásra, fejfájásra, más zavaró tünetre panaszkodik, akkor a fizikai okok kizárása után nemcsak vele, hanem a tanárával is érdemes átbeszélni a helyzetet. Amennyiben ugyanis az iskolai szorongás a rosszkedv oka, többféle támogatást is kaphatunk, az iskolán belül és kívül egyaránt. Emellett szülőként érdemes felülvizsgálnunk az elvárásainkat a gyerek tanulmányi eredményeivel kapcsolatban, illetve természetesen nem árt jelét adnunk a törődésünknek, a gondoskodásunknak. Ez majd megnyugtatja, és máris könnyebben beszél a problémáiról, ily módon pedig már képesek leszünk segíteni neki a krízishelyzetben.