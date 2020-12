Hajtás az év vége előtt a digitális diákoknak

A járványügyi helyzet miatt a középiskolásoknak megint át kellett állniuk a digitális tanrendre.

Ennek apropóján, közeledve az év végéhez, a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum egy játékos felhívást intéz a diákok felé, hogy erősítsék az összetartozást, és hogy megmutassák, milyen felelősségteljesen végzik feladataikat a fiatalok.

December 15-én indítják a DSZC Digitális Diák elnevezésű online programot. Létrehoztak egy felületet, a megadott weboldalon regisztrálni kell a diákoknak aznap 9 és 10 óra között (a rendszer ekkor engedélyezi), majd elindul a karantén- kvíz. Sokszínű kérdéssort tartalmaz a kvíz, 90 perc alatt kell kitölteni. Minél gyorsabban minél több helyes választ kell adni a nyereményekért.

Lesz egy fotópályázat is, és mivel a feltöltési határidő december 15-e, javasolják, hogy ezen már most is elkezdhetnek munkálkodni a diákok. Egy fényképen vagy egy montázson keresztül a koronavírus elleni védekezést kell ábrázolni, például megörökíthetik a maszkviselést komoly vagy humoros oldalról. Lesz egy kreatív videópályázat, az egyperces pályamunkák témája itt is a maszk viselése.