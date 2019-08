Hajráznak, jön a kopóréteg

Szó szerint az út végéhez közelednek a kivitelezők a Vasmű út rekonstrukciójával. Tegnap már nyolcvanöt százalékos állapotban volt az aszfaltozás, az úttest nagy részén már elkészült mind a négy sáv burkolata, és a járda egy részén már teljes szélességben megtörtént a térkövezés.

Ránézésre persze érezhetjük úgy, messze még a vége. Pedig napról napra jobb a helyzet: a bontási munkálatok után az építéssel már gyorsabban haladnak.

Markóth Béla, a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője elmondta, a tervek szerint haladnak:

– Az időjárás-előrejelzések szerint a következő két hétben nem várható tartós esőzés, így folyamatosan tudják végezni az aszfaltozási munkálatokat a beruházó cégek. Ha most elkészül a négy sáv borítása, utána még egy kopóréteget kell felhordani, majd befejezésként jön az út felfestése, a sávelválasztók, a zebrák, a parkolók felfestése. A bekötőutak – Babits Mihály, József Attila, Ady Endre, Kodály Zoltán stb. – aszfaltozása is most történik majd, várhatóan szeptember elejére helyreállhat a közlekedés a belvárosban, megszűnnek a lezárások. A későbbiek során a Dózsa mozi környékén számíthatunk nehézségekre, de ott is hamar elkészülünk majd a munkálatokkal. Ezután már csak a járda térkövezése, illetve a gyalogos zóna közvilágításának megújítása marad hátra. Úgy látom, minden a tervek szerint halad, és a kivitelezők tartani tudják a szeptember végi határidőt.

(A múlt heti bejáráson, amikor Cserna Gábor polgármester is megtekintette a munkálatokat, Varga Róbert, az építkezést végző konzorcium vezetője megerősítette, hogy a tervek szerint haladnak, és szeptember végére elkészülnek a Vasmű út felújításával, erről akkor lapunk is beszámolt.) Persze a járda térkövezésével még nem ér véget a „csinosítás”, hiszen talán a leglátványosabb változást a Vasmű úton a parkosítás és az új köztéri padok, bútorok kihelyezése jelenti majd.

A beruházással kapcsolatban többször felvetették a kivitelezőnek, hogy miért kellett az egész belvárost lezárni, ezzel nagyon megnehezítve az autóval való közlekedést, és miért nem szakaszosan végezték el a munkákat.

A szakaszolásos megoldást is választhatták volna. Ha például helyi forrásból kellett volna megoldani ezt a beruházást, akkor biztosan ütemekre kellett volna bontani az út- és járdafelújítási munkákat. De a kormány egymilliárd forintos támogatásából lehetőség nyílt arra, hogy ne aprózzák el a beruházást, hanem – ahogy mondani szokás – egy füst alatt végezzenek mindennel. És ha tegnap valaki tett egy sétát a szkeptikusok közül a Vasmű úton, talán most már ő is azt mondja, jobb ez így, hiszen most már valóban a hajrájához érkezett az építkezés.