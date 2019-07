Hajnalig tart majd a mulatság

A falunap jeles eseménye minden településnek. Nagykarácsonyban ma, július 20-án lesz e nagy rendezvény, a külföldi testvértelepülések küldöttségeit is várják.

Mint rendesen, itt is a bográcsozók kezdik a napot. Őket a labdarúgók követik. A focikupa, ahogy a rendőrség és a katonaság bemutatója és toborzója is, délután négyig tart. A versenyfőztükre a vendégeiket egy órára várják a szakácsok, mindenki mást a büfébe invitálnak egy finom ebédre. A délutáni sorozat 14 órakor kezdődik, a helyi művészeti csoportok fellépésével. Ekkor mutatják be a közösségnek a falu most kinevezett díszpolgárát, ahogy azt a diákot is, akit a Büszkék vagyunk rád oklevéllel ismernek el. Ugyancsak délután láthatják a kötélhúzó bemutatót is.

A délután legrangosabb előadói, Korda György és Balázs Klári 16 órakor a rajongóik elé lépnek. Utána óriásbábos, interaktív mesejáték következik. Este hattól Polgár Peti, Bódi Guszti és Margó, valamint Peat Junior feat Fernando és Sheela váltja egymást a színpadon. A mulatságot a térség híres mulattatói, a híres Szamaras zenekar hajnalig tartó utcabálja zárja!